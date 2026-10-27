Finanzas
¿Cuánto cuesta celebrar Halloween en Colombia en 2026?
El gasto puede variar según el tipo de celebración escogida por las personas.
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27 de octubre de 2026 a las 7:33 p. m.
El gasto puede variar según el tipo de celebración escogida por las personas. Foto: Getty Images - Composición SEMANA
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