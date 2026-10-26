Cyber Specs: ciberseguridad con propósito para proteger a niños y adolescentes en el mundo digital

Una pausa profesional puede convertirse en el punto de partida de un nuevo propósito. Así ocurrió con Andrea García Beltrán, quien, después de decidir hacer un alto en su carrera para acompañar a una persona cercana durante una enfermedad, encontró la oportunidad de transformar sus más de 20 años de experiencia en una iniciativa que conecta la ciberseguridad con la educación y el bienestar de las personas.

En 2023 nació Cyber Specs°, una empresa creada entre Londres y Colombia que asesora a juntas directivas y ofrece consultoría a compañías e instituciones educativas en áreas como la ciberseguridad organizacional, la ciberseguridad sostenible y la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

Su propuesta parte de una realidad: los desafíos del mundo digital exigen respuestas que vayan más allá de la tecnología. Por eso, la organización también trabaja con instituciones educativas en la implementación del Decreto 0769 en Colombia, mediante asesoría para la actualización de los manuales de convivencia y el desarrollo de estrategias pedagógicas que permitan enseñar a niños y adolescentes a reconocer y afrontar los riesgos en internet.

“Lo que nos enorgullece como Cyber Specs° es el impacto social que estamos dejando, la huella digital positiva y un legado muy bonito: poder inspirar a otras personas, a otros jóvenes a que, a través de lo que nosotros hacemos”, afirma García Beltrán.

Las Ciberaventuras de Nala: el libro que acerca la ciberseguridad al mundo de los niños

Esa vocación educativa tomó forma en Las Ciberaventuras de Nala, un libro que utiliza historias y herramientas pedagógicas para acercar a los más jóvenes a temas como la violencia digital, el ciberacoso y el ciberbullying. La iniciativa busca que niños y adolescentes desarrollen habilidades para navegar de manera segura, consciente y responsable.

La propuesta incorpora, además, una dimensión ambiental. La tecnología también genera efectos sobre el planeta, por lo que la empresa promueve la formación de niños como exploradores ciberresilientes y sostenibles, capaces de comprender los desafíos digitales sin perder de vista el cuidado del entorno.

Uno de los hitos más significativos de este proyecto fue la publicación del primer volumen de Las Ciberaventuras de Nala, cuyos recursos se destinaron a apoyar a la Fundación Niños del Sol, en Envigado, Antioquia. Esta experiencia refleja la intención de conectar el conocimiento especializado con acciones concretas que beneficien a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Para García Beltrán, el valor de esta apuesta está en poner la experiencia al servicio de otros. “Es una conexión muy bonita y es poder traer todos los conocimientos de casi más de 20 años de experiencia a un impacto social directo”, destaca.

Ese compromiso también se extiende al voluntariado, con iniciativas de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, adultos mayores y menores de edad.

Desde Cyber Specs°, García Beltrán busca demostrar que la ciberseguridad no es únicamente un asunto técnico o empresarial: también es una herramienta para educar, prevenir y construir entornos digitales más seguros. Una visión en la que el conocimiento se convierte en una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones y dejar una huella positiva en la sociedad.