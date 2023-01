Este es el mayor riesgo para la economía colombiana en 2023

Colombia fue uno de los países en donde la inflación más se demoró en aparecer luego de la pandemia. Al cierre de 2021, cuando ya muchas economías estaban sufriendo por el alza en el costo de vida, acá el Índice de Precios al Consumidor (IPC), apenas iba en 5,6 por ciento, un nivel al que el país estaba acostumbrado. Un año después, el indicador saltó a 13,12 por ciento y lo peor es que aún no ha dado señales de tocar techo.

La expectativa es que en el primer mes de 2023 la inflación siga subiendo, debido a la llamada ‘cuesta de enero’, en la que se actualizan los costos de miles de productos y servicios. Como resultado, y ante la incertidumbre con respecto al momento en que se pueda controlar el aumento en el nivel de precios, la inflación se convierte en la principal amenaza para la economía nacional en el año que acaba de empezar.

Vale la pena señalar que los analistas consultados por esta revista creen que el menor riesgo, entre las opciones dadas, sería la no aprobación de las reformas económicas planteadas por el gobierno de Gustavo Petro. Aclaran que lo que les preocupa es que se aprueben tal como se conocen hasta ahora (pues aún no se han radicado los textos definitivos).

¿Cuál será la principal amenaza para la economía colombiana al cierre de 2023?*

1. Que la inflación no ceda ni en el segundo semestre del año.

2. Una recesión mundial más profunda de lo esperado.

3. Que el precio del dólar suba a los 6.000 o 7.000 pesos.

4. Que el precio del barril de petróleo se ubique por debajo de 40 dólares.

5. Que el desempleo vuelva a superar el 15 por ciento.

6. Que vuelvan las marchas y la protesta social.

7. Que la guerra en Ucrania se amplíe a más países.

8. Que China crezca menos de 4 %.

9.Que por el cambio climático se presenten más desastres naturales.

10. Que no se aprueben las reformas económicas planteadas por el gobierno Petro.

*Datos tomados de la encuesta sobre expectativas de inversión que fue respondida entre el 17 y el 23 de enero de 2023 por analistas de las firmas Fénix Valor, Banco Agrario, Banco de Bogotá, Alianza, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Elemento Alpha, Bancolombia, BBVA, Citi, Grupo Bolívar (Davivienda y Corredores Davivienda), Scotiabank Colpatria, Positiva, Itaú, Acciones y Valores, Corficolombiana, Fidubogotá y Protección.

Si el Ministro se va

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. - Foto: Ministerio de Hacienda A.P.I

Un factor que no debería generar preocupación, pues es habitual que los gobiernos recompongan su gabinete, es la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Al ser considerado el ‘adulto responsable’ del equipo de Petro, muchos analistas piensan que es un riesgo para la economía nacional que Ocampo dimita pronto para cumplir con sus obligaciones en la Universidad de Columbia. Su temor radica en que, al no estar Ocampo, ya no habría la rigurosidad económica que necesita el país.

Demorada en ceder

Los precios de los alimentos han impulsado la inflación. En diciembre tuvieron un crecimiento anual de más de 27 por ciento y algunos estiman que en los próximos meses pueden llegar a 30 por ciento. - Foto: nicolas linares

Es difícil determinar con exactitud hasta cuándo la inflación seguirá subiendo, pero los expertos consultados consideran que lo hará entre el segundo y el tercer trimestre de este año. En el Banco de Bogotá creen que para ese momento el efecto base empezará a ayudar. También prevén que los precios de los alimentos bajarán a nivel global y eso se sentirá en Colombia, gracias a una tasa de cambio estable. Además, la desaceleración económica empezará a pesar sobre la demanda, disminuyendo las presiones inflacionarias.

En la ARL Positiva coinciden en que la inflación comenzará a ceder entre abril y junio por los factores mencionados, así como por el fin de la indexación de tarifas con el IPC de 2022 o con el salario mínimo, mientras que en la Fiduciaria Bogotá esperan que el pico inflacionario se dé en marzo de 2023 con 13,98 por ciento anual, para luego comenzar con una senda de desaceleración y terminar 2023 en 10,42 por ciento.

¿En qué momento del año cree que empezará a ceder la inflación?*

Segundo trimestre de 2023 72,30 %

Tercer trimestre de 2023 27,70 %

