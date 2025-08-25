En video quedó registrada la violenta agresión a policías en Hip Hop al Parque, en Bogotá

En disturbios terminó el segundo día de Hip Hop 2025 al Parque, en Bogotá, evento que se llevó a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este domingo, 24 de agosto, lo que era un ambiente de música y alegría, terminó en una batalla campal que dejó varios heridos, casi todos uniformados de la Policía Nacional.

Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 5:30 p. m., vendedores ambulantes rompieron las vallas de seguridad de la calle 63 para ingresar al Simón Bolívar, a pesar de que se trataba de un evento gratuito organizado por la Alcaldía de Bogotá.

Lo anterior obligó a que auxiliares y policías tuvieran que intervenir. Después, todo fue caos en el lugar, dado que los uniformados fueron agredidos con puños, patadas, piedras y botellas, que eran lanzadas por algunos de los asistentes al evento y vendedores ambulantes.

En un video que circula en redes sociales, se observa a los policías corriendo, tratando de poner a salvo sus vidas, mientras algunos sujetos los agredían.

Agredieron a auxiliares bachilleres de la policía en Hip Hop al parque hoy pic.twitter.com/xBZbYLdPvI — Luis (@IRONMAN171234) August 25, 2025

Tras lo sucedido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó a través de su cuenta en la red social X que 12 auxiliares, cuatro policías y una gestora de la Alcaldía resultaron heridos.

El mandatario de los capitalinos también indicó que una mujer policía fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico.

“Rechazo de manera categórica la agresión de 12 auxiliares de policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque. Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento. En los hechos, una mujer policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”, dijo puntualmente Galán en X.

Asimismo, advirtió que la Alcaldía tomará las medidas necesarias para que hechos como el de ayer domingo no vuelvan a suceder. Galán también pidió a las autoridades individualizar a los sujetos que participaron en dichos desmanes.

“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, concluyó el alcalde en su mensaje en X.