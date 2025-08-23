Suscribirse

Hip Hop al Parque 2025: movilidad, horarios, recomendaciones y cierres viales para este 23 y 24 de agosto

La Secretaría de Movilidad de Bogotá dio algunas directrices de cara al evento que se vivirá en la capital este fin de semana.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 12:17 p. m.
Hip Hop al Parque 2024: fechas y artistas
Hip Hop al Parque 2025: siga estas recomendaciones | Foto: Canal Capital

Bogotá es una ciudad con un componente artístico importante, por lo que cada cierto tiempo se realizan conciertos gratuitos que permiten a millones de ciudadanos vivir un rato de esparcimiento y de disfrute de distintos artistas, ya sean de talla nacional o internacional.

Es por ello que este fin de semana, en el Parque Simón Bolívar, se llevará a cabo el festival Hip Hop al Parque, que reúne a exponentes y amantes del género en un solo lugar durante dos días. Si usted va a asistir al evento, es importante que tenga en cuenta algunas recomendaciones para que evite dolores de cabeza.

Miles de personas asistirán al evento. | Foto: Gabriela Alvarado
Contexto: Movilidad en Bogotá hoy, sábado 23 de agosto: siga en VIVO las afectaciones en vías de la capital

Primero, es importante que sepa que tanto el Distrito como Transmilenio llevarán a cabo planes de movilidad para facilitar el transporte de los miles de asistentes.

Cierres viales:

  • Estará cerrada la calzada norte de la av. calle 63 entre av. carrera 60 y av. carrera 68, el 23 y 24 de agosto, en los horarios de 9:00 a. m. a las 11:00 p. m.
  • Estará cerrada la calzada sur de la av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60, el 23 y 24 de agosto, en los horarios de 9:00 a. m. a las 11:00 p. m.
  • Estará cerrada la ciclorruta calzada sur de la av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60 el 23 y 24 de agosto, en los horarios de 9:00 a. m. a las 11:00 p. m.
Son varios los desvíos programados para el evento. | Foto: Gabriela Alvarado

Desvíos autorizados:

  • Los usuarios que transiten en sentido norte – sur por la av. carrera 60 y toman la av. calle 63 al occidente, deberán continuar por la av. carrera 60 al sur y av. calle 53 o av. calle 26 al occidente.
  • Los ciudadanos que transiten en sentido oriente – occidente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 60 al sur y av. calle 53 o av. calle 26 al occidente.
  • Los actores viales que transiten en sentido occidente – oriente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente.
  • Las personas que transiten en sentido occidente – oriente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 68 al norte y av. calle 68 al oriente.
  • Los usuarios que transiten en sentido norte – sur por la av. carrera 68 y desean tomar la av. calle 63 al oriente, deberán continuar por la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente.
Contexto: Procuraduría lanza alerta a funcionarios para que tomen medidas ante posibles atentados; deberán limitar presencia en territorio
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Es clave que siga las recomendaciones de movilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Movilidad Bogotá recomienda a los asistentes del evento llegar al sitio en SITP, taxi o Transmilenio, sugiriendo, además, evitar el uso de vehículo particular.

También recomiendan a la ciudadanía programar de manera anticipada las actividades en cercanía a los sectores afectados por el evento. Recomienda también evitar el uso de vehículos como la motocicletas.

