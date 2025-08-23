Hip Hop al Parque 2025: movilidad, horarios, recomendaciones y cierres viales para este 23 y 24 de agosto

Bogotá es una ciudad con un componente artístico importante, por lo que cada cierto tiempo se realizan conciertos gratuitos que permiten a millones de ciudadanos vivir un rato de esparcimiento y de disfrute de distintos artistas, ya sean de talla nacional o internacional.

Es por ello que este fin de semana, en el Parque Simón Bolívar, se llevará a cabo el festival Hip Hop al Parque, que reúne a exponentes y amantes del género en un solo lugar durante dos días. Si usted va a asistir al evento, es importante que tenga en cuenta algunas recomendaciones para que evite dolores de cabeza.

Miles de personas asistirán al evento. | Foto: Gabriela Alvarado

Primero, es importante que sepa que tanto el Distrito como Transmilenio llevarán a cabo planes de movilidad para facilitar el transporte de los miles de asistentes.

Cierres viales:

Estará cerrada la calzada norte de la av. calle 63 entre av. carrera 60 y av. carrera 68, el 23 y 24 de agosto, en los horarios de 9:00 a. m. a las 11:00 p. m.

Estará cerrada la calzada sur de la av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60, el 23 y 24 de agosto, en los horarios de 9:00 a. m. a las 11:00 p. m.

Estará cerrada la ciclorruta calzada sur de la av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60 el 23 y 24 de agosto, en los horarios de 9:00 a. m. a las 11:00 p. m.

Son varios los desvíos programados para el evento. | Foto: Gabriela Alvarado

Desvíos autorizados:

Los usuarios que transiten en sentido norte – sur por la av. carrera 60 y toman la av. calle 63 al occidente, deberán continuar por la av. carrera 60 al sur y av. calle 53 o av. calle 26 al occidente.

Los ciudadanos que transiten en sentido oriente – occidente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 60 al sur y av. calle 53 o av. calle 26 al occidente .

Los actores viales que transiten en sentido occidente – oriente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente.

Las personas que transiten en sentido occidente – oriente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 68 al norte y av. calle 68 al oriente.

Los usuarios que transiten en sentido norte – sur por la av. carrera 68 y desean tomar la av. calle 63 al oriente, deberán continuar por la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente.

Es clave que siga las recomendaciones de movilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Movilidad Bogotá recomienda a los asistentes del evento llegar al sitio en SITP, taxi o Transmilenio, sugiriendo, además, evitar el uso de vehículo particular.