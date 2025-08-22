Suscribirse

Nación

Movilidad en Bogotá hoy, sábado 23 de agosto: siga en VIVO las afectaciones en vías de la capital

Las autoridades piden a los ciudadanos seguir las indicaciones de los actores de movilidad de la ciudad.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

23 de agosto de 2025, 1:10 a. m.
Movilidad controlada en corredores de entrada y salida mientras más de 850 mil vehículos retornan a la ciudad.
A lo largo del 23 de agosto se desarrollarán diversos eventos por las calles de Bogotá. | Foto: Movilidadbogota

Bogotá vivirá un fin de semana impulsado por diversos eventos culturales. En primer caso, se desarrollará Hip Hop al parque en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Junto a esto, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo el desfile de autos antiguos, en el cual participarán más de 350 automóviles antiguos que recorrerán la ciudad en compañía de las autoridades de movilidad. Se espera la presencia de más de 100.000 personas a lo largo del recorrido.

“La ruta de esta edición tendrá un trazado de 16.3 kilómetros que partirá desde el Movistar Arena, recorrerá la calle 53, la carrera Séptima, la calle 94, la avenida NQS y regresará al punto de inicio, llevando a los espectadores por un viaje en el tiempo a través de la historia automotriz y urbana de Bogotá“, señaló la Secretaría de Movilidad.

Por otra parte, en el estadio el Campin se llevará a cabo el compromiso entre Millonarios y Junior, evento para el cual se dispondrá de un plan de movilidad en inmediaciones al escenario deportivo.

Desvíos autorizados

  • Los usuarios que transiten en sentido Norte – Sur por la Av. carrera 60 y toman la Av. Calle 63 al occidente, deberán continuar por la Av. carrera 60 al Sur y Av. Calle 53 o Av. Calle 26 al Occidente.
  • Los ciudadanos que transiten en sentido Oriente – Occidente por la Av. calle 63, deberán tomar la Av. carrera 60 al Sur y Av. calle 53 o Av. calle 26 al Occidente.
  • Los actores viales que transiten en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. carrera 68 al Sur y Av. calle 26 al Oriente.
  • Las personas que transiten  en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.
  • Los usuarios que transiten en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y desean tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. carrera 68 al Sur y Av. calle 26 al Oriente.

SEMANA le cuenta en vivo cómo está la movilidad en Bogotá durante el sábado 23 de agosto:

8:00 p.m.: Las autoridades de movilidad alistan todos los detalles para el manejo del tráfico

Por medio de las redes sociales, las instituciones de la ciudad informan sobre los principales desvíos que se tendrán para poder dar cumplimiento a las actividades del sábado 23 de agosto.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Las principales vías de la ciudad contarán con eventos culturales. | Foto: Guillermo Torres / Semana

