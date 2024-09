Petro hará trascendental anuncio en TV Nacional este miércoles en medio del caos que vive Colombia por paro camionero

“Esta noche, a las 7:00 de la noche, en alocución pública por televisión, daré una información muy relevante para el país”, fue el mensaje que escribió el jefe de Estado colombiano para acompañar el trino, que recibió rápidamente cerca de mil comentarios. Sin embargo, el cordobés no entregó mayores detalles.

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra este déficit”, sentenció.