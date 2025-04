“Petro es el colmo de la desvergüenza”: Francisco Barbosa comenta lo que dijo el presidente del Tren de Aragua

En otro trino, el exfiscal publicó un video en el que recuerda sus choques con las políticas del gobierno. “Mientras yo combatía al Tren de Aragua, Gustavo Petro les ofrecía “amor y comprensión”. Así de claro. En mi gestión como Fiscal General, me negué a sus peticiones de suspender órdenes de captura contra criminales. Hoy, con escándalos como el que revela la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. Kristi Noem, queda en evidencia la política de impunidad total que representa este gobierno. Colombia no está para amistades con el crimen. Está para hacer respetar la ley”.

El presidente respondió a la polémica. “Kristi Noem me preguntó: ‘qué piensa del Tren de Aragua’. Tenemos una experiencia en Colombia, no sé en los demás países, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada, porque vivían bien en Venezuela. Como solo vivían del petróleo y les cerraron el petróleo, esos jóvenes terminaron acá, y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, la cultura, y esos jóvenes eran los más excluidos y respondieron con violencia, pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo, porque no lo es. Es una violencia que se puede quitar fácil, quitando la exclusión, eso le dije”.