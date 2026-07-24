Se cumple un mes de los terremotos en Venezuela: cifra oficial de muertos a raíz del evento

El recuento oficial de fallecidos como consecuencia del doble sismo registrado en Venezuela ascendió a más de 5.500 personas. La actualización de las cifras se produjo mientras la población guardaba un minuto de silencio para recordar a las víctimas, al cumplirse un mes de la contingencia que afectó al territorio nacional.

Aumentan los muertos por la tragedia en Venezuela: así puede ayudar a los damnificados y desaparecidos

Las autoridades del poder legislativo entregaron los datos recopilados hasta la fecha en los diferentes centros de atención. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó: “El registro de fallecidos alcanzó las 5.546 personas, mientras que los heridos atendidos en la red asistencial se mantienen en 16.740”.

Aumenta a 5.398 la cifra de muertos tras el doble terremoto en Venezuela

El consolidado previo presentado por el Ejecutivo señalaba un total de 5.398 víctimas fatales. El incremento de los reportes es consecuencia directa de los dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país de forma consecutiva el pasado 14 de junio.

Búsqueda de desaparecidos y situación de los damnificados

En relación con las personas cuyo paradero aún se desconoce, el Gobierno no ha divulgado un listado oficial. No obstante, la ONU calculó en las primeras jornadas que los desaparecidos podrían llegar a 50.000, mientras que otras evaluaciones independientes ubican la cifra cerca de los 10.000 casos.

Escombros después de los 2 terremotos de Venezuela. Foto: Getty Images

En los sectores más impactados, los organismos de socorro, grupos de familiares y voluntarios mantienen las labores en terreno. Las brigadas avanzan en las tareas de remoción de escombros para ubicar y recuperar a las personas atrapadas en las estructuras colapsadas durante los movimientos de tierra.

Paralelamente, las autoridades locales coordinan la atención de la población que perdió sus soluciones de vivienda. Más de 23.000 ciudadanos permanecen instalados en refugios temporales, a la espera de evaluaciones técnicas que permitan determinar su reubicación o la reconstrucción de sus predios.

Evaluación de los daños estructurales

Las inspecciones de infraestructura realizadas por las entidades de gestión del riesgo permitieron dimensionar la afectación física en las ciudades. Los informes oficiales indican que al menos 190 edificaciones sufrieron un colapso total durante los movimientos telúricos registrados a mediados de junio.

La cifra de fallecidos por los dos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio ha seguido en aumento. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Asimismo, las revisiones técnicas de los equipos de ingeniería determinaron que casi 900 inmuebles quedaron en pie, pero sin condiciones para ser habitados. Las áreas afectadas continúan bajo monitoreo constante de los organismos de control para prevenir accidentes por desprendimientos mientras avanzan las obras de mitigación.

*Realizado con información de AFP*