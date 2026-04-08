Héroe por siempre: así fue la despedida de Capitán, el perrito bombero que salvó vidas en sismo de México en 2017

En medio de escenarios marcados por tragedias, como el sismo que se registró en México en 2017, hay héroes silenciosos que trabajan sin descanso y sin buscar reconocimiento: los perros rescatistas.

Conocidos por su agudo olfato y capacidad de rastreo, estos animales se han convertido en piezas clave durante emergencias como terremotos, deslizamientos, avalanchas y colapsos estructurales en distintas partes del mundo.

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Un ejemplo de ello es Capitán, uno de los caninos que participó en las labores de búsqueda de personas en el estado de Morelos, durante la llamada Misión Morelos, tras el terremoto de 2017, uno de los más fuertes registrados en México.

Como resultado de su labor, este canino que fue reconocido durante años como un héroe sin capa, fue despedido con honores en los últimos días, luego de que el pasado 1 de abril el Personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan confirmara su muerte.

Tras diez años de servicio junto a los bomberos de Zapopan en diversas emergencias, Capitán dejó una huella imborrable al localizar a una persona atrapada bajo los escombros de una iglesia durante el sismo que sacudió a México en 2017, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Por esta razón, esta corporación lo despidió con honores destacando su disciplina, lealtad y capacidad para localizar personas en situaciones críticas.

De acuerdo con la entidad, Capitán llegó a su equipo de trabajo siendo apenas un cachorro gracias a una donación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. A partir de ese momento, empezó a crecer al interior de la institución, donde fue entrenado y se convirtió en el primer integrante de la unidad canina.

Su agudo olfato y habilidades en la localización de personas en estructuras colapsadas, lo posicionaron como un referente dentro del equipo, demostrando la importancia de los caninos en este tipo de emergencias.

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“Tras 10 años a nuestro lado, nuestro oficial canino Capitán ha cruzado el arcoíris, desde donde continuará con su servicio”, expresó la institución a través de sus redes sociales, estremeciendo en corazón de cientos de internautas que aplaudieron su labor y entrega durante toda su carrera.

“Su olfato, siempre certero, brilló con luz propia durante el sismo de 2017 en Morelos, donde fue clave para encontrar a una persona. Capitán, gracias por tu servicio, tu lealtad y por cada día de compañía incondicional. Que desde donde ahora estés, tu guía y tu cuidado sigan protegiendo a las niñas y niños de nuestra ciudad. ¡Adiós, vaquero!”, agregaron desde el cuerpo de bomberos.