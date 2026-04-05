La historia de Hela 5, la heroína canina que sobrevivió a un ataque del ELN y estuvo siete días desaparecida

Hela 5, de tres años, sobrevivió a un ataque con dron contra el pelotón al que estaba asignada. Exhausta y hambrienta, pasó siete días rastreando el rastro de su cuidador y, pese a las condiciones extremas, logró llegar hasta la base militar de Vetas Central, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

En los últimos días, Hela ha apoyado las labores de las tropas en la región del Catatumbo, lo que permitió ubicar un complejo cocalero donde fue hallada una tonelada de clorhidrato de cocaína.

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El canino hace parte del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EOD) del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 8, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico n.° 2. Su labor consiste en alertar a los soldados sobre la presencia de minas antipersonales y verificar que los helipuertos improvisados y los enclaves cocaleros estén libres de artefactos explosivos.

Su lealtad hacia el pelotón que protege es incuestionable. Hace once meses, tras un ataque con dron perpetrado por el grupo armado organizado ELN en el sector T15, zona rural de Tibú, donde se encontraba junto a su guía canino, el soldado profesional Julián Naveros, Hela 5 permaneció extraviada durante siete días, sin probar alimento y en condiciones de extremo agotamiento.

Su lealtad por el pelotón que protege es verdaderamente evidente. Foto: Suministrado a Semana

A pesar de ello, recorrió 28 kilómetros hasta llegar a la base militar de Vetas Central, en busca del soldado Naveros.

El asombro de la tropa fue absoluto al verla regresar, pues ya se había perdido la esperanza de encontrarla. Su guía canino, quien había sido trasladado a la ciudad de San José de Cúcuta tras el ataque, regresó en un vuelo de apoyo a la base para reencontrarse con ella.

Hela 5 permaneció extraviada durante siete días. Foto: Suministrado a Semana

La muestra de afecto de esta pastor belga por los soldados se reafirma cada día, dado que ha acompañado cerca de 20 operaciones militares. Gracias a su excelente entrenamiento, en los últimos días logró la ubicación, en la vereda Morretón, del municipio de Durania, Norte de Santander, de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una capacidad de producción mensual de dos toneladas de droga, que pertenecería al GAO ELN, Frente Carlos Germán Velazco.

Hela ha apoyado las labores de las tropas en la región del Catatumbo. Foto: Suministrado a Semana

En el lugar, los soldados hallaron 1007 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 192 galones de cocaína en suspensión; 935 galones de sustancias líquidas y 263 kilogramos de insumos sólidos, además de equipos y maquinaría necesarios en la producción del alcaloide.

Con este resultado se continúan afectando las economías ilícitas de este grupo armado, en esta ocasión en 3550 millones de pesos. Asimismo, se evitó la comercialización en Centroamérica y los Estados Unidos de más de un millón de dosis de cocaína.

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Hela 5 continuará aportando a las operaciones militares, apoyando a las tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, aquellas que permanentemente contrarrestan en todo el territorio nacional el flagelo del narcotráfico; igualmente, seguirá alertando a los soldados sobre la instalación de artefactos explosivos sobre áreas transitadas por comunidades y las Fuerzas Militares.