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Ejército confirma que son 69 los fallecidos en tragedia aérea en Puerto Leguízamo: siguen inspeccionando la zona

Las autoridades investigan qué pudo provocar el accidente.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 11:19 a. m.
Avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Foto: Fuerzas Militares

El Ejército Nacional le confirmó a SEMANA que son 69 los integrantes de la Fuerza Pública los que fallecieron en medio de la tragedia del avión Hércules C-130 con matrícula FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo.

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Asimismo, se conoció que tres de los cuatro cuerpos que estaban desaparecidos fueron hallados en medio de la inspección de la zona por parte de integrantes de las Fuerzas Militares y organismos de socorro que hacen un barrido en el punto del siniestro.

La cifra de los 69 fallecidos es el total de víctimas mortales con integrantes de todas las instituciones armadas, incluido el uniformado que no han encontrado.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026
Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

Natalia Micanquer es la esposa del soldado Jhony Ortiz, del Ejército Nacional, que es uno de los sobrevivientes. Ella le contó a Blu Radio algunos detalles que son impactantes.

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Cuenta la mujer que sobre las 6:00 a. m. recibió una llamada de su esposo, quien le dijo que saldría de permiso y que iba a tomar un avión para Bogotá y luego se dirigiría a Ricaurte, donde viven. Luego, Micanquer recibió la noticia del accidente y “en ese momento de desespero no sabía nada de él, ni cómo estaba”.

A las 6:30 exactamente, Ortiz llamó a su esposa, le dijo que estaba bien y que solo había tenido algunos golpes. “El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza”, le dijo el uniformado.

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Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Un avión militar se estrelló este lunes 23 de marzo tras despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AP

Entretanto, el soldado entregó algunos detalles de lo sucedido a su esposa por medio de una llamada. Ortiz fue trasladado hacia Bogotá por las lesiones que sufrió: “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban. Con todas las fuerzas que me dio papito Dios, logré salir”.

Así mismo, dio a conocer que junto a su bebé presintieron que algo malo iba a ocurrir: “Mi bebé se levantó a las cinco de la mañana y no podía dormir. Yo sentía una fatiga extraña. Mi bebé tiene apenas tres meses”, precisó la mujer.