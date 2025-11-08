Hermana de Miguel Uribe Turbay preocupó con revelación sobre salud de un familiar: “Volver a la UCI”

Después de casi tres meses de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos enfrenta una nueva preocupación, pues su padre fue hospitalizado en la Fundación Santa Fe, el mismo lugar donde su hermano falleció tras luchar por su vida a causa del atentado del que fue víctima.

Por medio de una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la mujer se mostró angustiada por la salud de Luis Fernando Hoyos, quien está siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras presentar complicaciones en su estado de salud.

María Carolina Hoyos habló de la salud de su padre y envió emotivo mensaje. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Volver a la UCI… la misma donde luchó mi hermano Miguel. La misma clínica donde murió hace poco mi mamá de la vida, pero esta vez, con el amor de mi vida: mi papá. Escuchar otra vez los pitidos de los monitores me ha impactado. Es imposible no recordar, pero aquí estamos: en manos de los mejores médicos —héroes con un corazón más grande que esta maravillosa clínica—, cuidando a nuestro jefe de manada, que sigue dando lecciones incluso desde la cama”, escribió María Carolina.

En medio de sus palabras, se mostró vulnerable y reveló el dolor que siente al tener que enfrentarse nuevamente a la incertidumbre por la salud de una de las personas más importantes de su vida. No obstante, dejó saber que la fortaleza acompaña a su familia en estos momentos difíciles.

“Estoy muy triste, sí. Todo ha sido tan reciente —mi abuela, mi hermano—, pero estamos bien, juntos, fuertes, sostenidos por la fe y el amor que todo lo puede. Hoy, le pido a Dios, de rodillas, una recuperación pronta y perfecta para nuestro héroe. Y le doy gracias porque mi papá nos enseñó que en la vida lo más importante es el amor, la unión y la familia”.

Agregó que cada uno de los miembros de su círculo familiar permanece pendiente de su padre y que, nuevamente, están realizando oraciones a San Chárbel, el monje y sacerdote libanés a quien se han encomendado a la hora de pedir salud y milagros.