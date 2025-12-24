Gente

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

María Claudia Tarazona compartió un conmovedor mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

24 de diciembre de 2025, 8:00 p. m.
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, hizo emotiva publicación en vísperas de Navidad.
Por medio de su cuenta oficial de Instagram, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se pronunció este miércoles, 24 de diciembre, y recordó cómo fue el último diciembre que pudo compartir con el fallecido político.

A pocos días de cerrar el año sin su esposo, Tarazona ha tenido que vivir fechas importantes en medio de la tristeza por la pérdida de Uribe Turbay, quien fue asesinado durante su precandidatura presidencial. En varias ocasiones, ha compartido el dolor que esta situación trajo a su vida, la cual dio un giro de 180 grados para cada uno de los miembros de su familia.

“Nuestra última Navidad. Alejandro, cuatro años. Amor de mi vida, gracias por todas nuestras Navidades juntos, por el amor infinito a las niñas, por tu entrega a Alejandro y por haberme escogido para acompañarte en la vida. Esa fue mi mayor bendición en este mundo”, escribió junto a las imágenes de su último diciembre en familia.

Por otro lado, recordó algunos de sus mejores momentos durante las festividades de fin de año y las oportunidades que tuvieron para disfrutar junto a sus seres queridos.

“Hoy me aferro a todos los recuerdos felices que construimos, a todas las Navidades que pasamos en familia, y doy gracias a Dios por cada momento vivido. Fue un regalo de Dios haber coincidido en esta vida y que Alejandro hoy sea tu mayor legado”.

Finalmente, indicó que hará todo lo que esté a su alcance para que su pequeño hijo sea feliz y pueda seguir disfrutando de la Navidad, tal como Miguel Uribe Turbay hubiera querido.

“Hoy, aunque me cuesta respirar, me aferro a tu amor para darle a Alejandro una Navidad feliz, como lo hicimos siempre. Te amo hasta el cielo, Miguel, amor de mi vida”.

A través de la sección de los comentarios, muchos de sus seguidores se conmovieron con sus palabras y le dejaron algunos mensajes de fortaleza y buenos deseos para lo que resta de las festividades y para el año 2026.

Investigadores del caso Miguel Uribe Turbay explican compulsa de copias por supuestas filtraciones: “Fue una solicitud propia”

“Que brille para él la luz perpetua”; “Que duro, Navidad sin Miguel, abrazo desde la distancia que mujer tan fuerte”; “María Claudia para ti tus hijos y toda tu familia una feliz Navidad, que tengan mucha paz en sus corazones y puedan pasar una Navidad llena de amor y esperanza”; “Te abrazo desde muy lejos y siento mucho tu dolor, que Dios te bendiga siempre” y “Sin palabras, duele ver esta imagen…”, se lee.

Padre de Miguel Uribe Turbay, y Delia Jaramillo publicaron importante mensaje en vísperas de Navidad

En sus cuentas oficiales de Instagram, Miguel Uribe Londoño y su esposa Delia Jaramillo se pronunciaron antes de pasar su primera Navidad tras la fatídica muerte del precandidato presidencial.

“En esta Navidad, muchos hogares celebran y otros llevamos un gran dolor. Para nosotros, la mesa tiene una silla vacía, la de nuestro hijo Miguel. Su voz, su risa y su amor por Colombia nos acompañan, pero la Navidad también es esperanza. Por eso los invito a abrazarnos como país, para que mejoremos el bolsillo, la salud, la educación, la alimentación de los niños y la vida del adulto mayor”, mencionaron.

Agregaron lo importante que era para Miguel Uribe Turbay lo importante que era ayudar a la comunidad y lo relevante que es para su familia continuar con su legado.

“Miguel creyó en una Colombia unida, donde las diferencias no se resolvieran con balas, sino con ideas, con trabajo y con principios y con valores. Los invitamos a mantener vivo su legado, para que cada familia mejore su calidad de vida. Siguiendo a Miguel, Colombia se puede volver un país próspero, incluyente, seguro y tranquilo. Sigamos caminando con Dios. Dios los bendiga. ¡Feliz Navidad!“.

