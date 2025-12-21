Política

María Claudia Tarazona advierte que el presidente Petro está desviando la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

También le mandó un mensaje contundente a la fiscal, para que “siga con este trabajo comprometido que ha tenido desde el primer momento”.

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 2:26 p. m.
María Claudia Tarazona se refirió al presidente Gustavo Petro durante su entrevista con SEMANA.
María Claudia Tarazona se refirió al presidente Gustavo Petro durante su entrevista con SEMANA. Foto: Presidencia/Semana

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se mostró agradecida con la labor de la Fiscalía General y la Policía Nacional, por la labor que han hecho por el magnicidio del senador del Centro Democrático.

“Sin duda, han hecho un trabajo extraordinario. En menos de seis meses tenemos prácticamente a todos los autores materiales en detención. Por supuesto, se está trabajando en quiénes fueron esos autores intelectuales”, señaló Tarazona en entrevista con SEMANA.

“Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”: María Claudia Tarazona

Sin embargo, se pronunció sobre un tema que considera de gravedad y es la presunta intervención que continuamente ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la investigación.

"La dificultad es que tenemos un presidente que continuamente está desviando la atención y la investigación, y eso ha dificultado la tarea de la Fiscalía", le dijo María Claudia Tarazona a Yesid Lancheros, director de SEMANA.

Lo calificó como un “acto supremamente y profundamente irresponsable”, además de ser “irrespetuoso con Miguel Uribe Londoño, conmigo y toda nuestra familia” e insistió en que Petro “sí ha hecho muchas actuaciones tendientes a la desviación de la investigación”.

Por eso, le mandó un mensaje contundente a la fiscal, para que “siga con este trabajo comprometido que ha tenido desde el primer momento”, para que pronto se pueda conocer la respuesta de quién dio la orden de matarlo.

Espero y confío en que la señora fiscal siga con este trabajo comprometido que ha tenido desde el primer momento; ha sido espectacular, lo han hecho increíble”, dijo al explicar la razón por la que espera que se llegue a la verdad.

“Yo quiero que Alejandro, mi hijo, crezca sin esa carga de tener que tener claro quién fue el que mandó a matar a su papá. Quiero que él crezca libre de esa carga. Nosotros, los colombianos, lo vimos en la vida de los Galán, toda la vida crecieron luchando para esclarecer el crimen de su padre”, mencionó.

María Claudia Tarazona: 7 frases de su entrevista en SEMANA donde habló de todo y le envío un mensaje a Petro: “permita elecciones libres”

Y agregó: “Me parece que, además de la muerte, del duelo, de la tristeza y del vacío que deja una persona en la vida de un ser humano, no tendría por qué cargar con esa responsabilidad tan grande, que, además, es una responsabilidad del Estado. Entonces, confío en la Fiscalía, en el proceso y espero y aspiro a que, apenas este señor Petro salga de la presidencia, sea mucho más fácil poder seguir con ese proceso”.

Frente a las hipótesis que se han planteado en medio de la investigación, María Claudia Tarazona señaló que “Miguel estaba incomodando. ¿A quién? Al narcotráfico, porque él decía que desde el 7 de agosto se acababa ese flagelo en Colombia. ¿A quién más? A los que están bajo la impunidad, porque Miguel decía que desde el 7 de agosto se iba a acabar la impunidad y no estaba hablando en chiste. Miguel tenía el país en la cabeza y sabía cómo hacer eso".

María Claudia Tarazona, en conversación con Yesid Lancheros, director de SEMANA, advirtió que el presidente está desviando la atención y la investigación del crimen de su esposo.
María Claudia Tarazona, en conversación con Yesid Lancheros, director de SEMANA, advirtió que el presidente está desviando la atención y la investigación del crimen de su esposo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por eso, manifestó que “todos aquellos que se veían amenazados por la candidatura de Miguel pueden ser los posibles autores intelectuales. Miguel estaba incomodando y no era garantía para los delincuentes, no era garantía para los grupos al margen de la ley. Fuera de eso, y con mayor razón, no era garantía para los narcotraficantes”.

Vea la entrevista completa de María Claudia Tarazona con SEMANA:

