María Claudia Tarazona: 7 frases de su entrevista en SEMANA donde habló de todo y le envío un mensaje a Petro: “permita elecciones libres”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, fue contundente y tocó varios temas de los que había preferido no hablar por todo lo que ha pasado en su vida en los últimos seis meses.

En una extensa entrevista con SEMANA, Tarazona narró lo que ha vivido desde que su esposo fue víctima de un atentado y posteriormente la muerte que se produjo en la Fundación Santa Fe. Además, habló del Centro Democrático, de Miguel Uribe Londoño, de Álvaro Uribe, de los candidatos presidenciales y del libro póstumo de Miguel Uribe Turbay, llamado Mi causa: Colombia.

“Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”: María Claudia Tarazona

1. “No lo debieron haber expulsado”

Tarazona fijó su postura frente a lo que pasó con Miguel Uribe Londoño, quien fue expulsado de la contienda presidencial del Centro Democrático. Aseguró que llevó con dignidad las banderas de su hijo Miguel Uribe y que desconoce los detalles políticos de lo que sucedió al interior de la colectividad.

Sin embargo, no ocultó su malestar por lo sucedido y señaló que fue “indignante” que lo hubieran expulsado de la carrera presidencial.

“No lo debieron haber expulsado. Me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner por encima lo humano, ser buenas personas, tener compasión. Una persona que acaba de perder a su hijo, de la manera como murió Miguel, pero adicionalmente es que estaba parado en una canasta señalando el rumbo del país, entregando su vida por eso, y luego su papá es expulsado de esa manera. Creo que es un muy mal mensaje para el país; la política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos. Me pareció absolutamente injusto lo que hicieron con él y, adicionalmente, lo que hicieron algunos medios, no puedo decir todos, de atacar de una manera despiadada el nombre de Miguel Uribe Londoño, cuando ha sido un hombre correcto”.

“Él ha entregado también gran parte de su vida por el país, ha sido un hombre decente, un buen papá, un buen abuelo, un hombre generoso, de principios, que se levanta con el dolor más profundo a seguir luchando por el país. Algunos medios no tienen la humanidad de tratarlo con el respeto que se merece”, finalizó.

2. “Estamos unidos en un momento muy oscuro”

Sobre la situación del país, Tarazona también dio su postura y no ocultó su preocupación por todo lo que está pasando en Colombia, un país que retrocedió en materia de seguridad y donde la violencia está reinando nuevamente.

“Es muy triste lo que hemos retrocedido. El retroceso no son cifras, el retroceso son vidas humanas, es pobreza, son niños que no tienen acceso a la educación, es en todos los ámbitos, en la salud, la economía y, obviamente, en lo más irreemplazable que hay: el derecho a la vida. Estamos unidos en un momento muy oscuro cuando lo impensable volvió a pasar y es que los grupos al margen de la ley están ejerciendo fuerzas sobre el territorio nacional. Vemos a unos policías y militares tratando de combatirlos con lo que pueden”.

Y luego agregó: “Volvimos a ese pasado en el que estos grupos guerrilleros tienen el control sobre el territorio nacional; estamos viendo a un Gobierno absolutamente corrupto y complaciente con el crimen. Es un momento de mucha desesperanza, acaban de anunciar un paro armado. Me pregunto en qué momento de la vida pensamos que en 2025 íbamos a tener que enfrentar un paro armado. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Los colombianos se tienen que quedar sentados en una silla viendo cómo la delincuencia se toma el país. Es un momento muy preocupante, oscuro y coyuntural para poder tomar decisiones acertadas sobre el futuro del país".

María Claudia Tarazona no descarta incursionar en un futuro en política electoral: “Mi vocación es servir”

3. “Si en algún momento hay una oportunidad, cuando yo esté preparada, lo voy a hacer con todo el amor”

Aunque, por ahora, está descartado que María Claudia Tarazona vaya a entrar en alguna contienda política, dejó la posibilidad abierta para participar en el futuro en alguna elección. Sobre este tema dijo que construyó una vida política al lado de Miguel Uribe Turbay y que él le enseñó a servirle al país.

“A lo que me he dedicado en los últimos 15 años de mi vida es a hacer política. Lo sé hacer, lo he hecho y lo hice al lado del mejor, aprendí del mejor, y no solamente eso. Miguel y yo construimos una vida política juntos, los dos, la cara visible, por supuesto, era él, pero fue una construcción de vida de los dos. Si algo aprendí con Miguel fue a servir. Entonces, creo que honrar la vida de Miguel implica servir al país. Hoy mi propósito, como lo dije al principio de esta entrevista, es cuidar a mis hijos, reconstruir una vida familiar que la violencia entró y explotó por completo, rompió el piso y nos mandó a los peores lugares del dolor y la tristeza. Hoy quiero recomponer la unidad con mis hijos, quiero darle a Alejandro la tranquilidad de que su mamá está al lado de él, quiero sanar mi corazón y sanar a mi familia”, indicó.

“Pero, por supuesto, mi vocación es servir. Fue lo que me unió a Miguel y, si en algún momento hay una oportunidad, cuando yo esté preparada, lo voy a hacer con todo el amor como lo hice siempre. Al final, llevo 15 años sirviéndole al país también”, finalizó.

4. “Miguel estaba incomodando. ¿A quién? Al narcotráfico"

Tarazona agradeció a la Fiscalía y a la Policía Nacional por el trabajo que hicieron para esclarecer todo lo que ocurrió aquella tarde donde Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado. Resaltó lo resultados que se han obtenido de manera rápida y contó que está esperando en el trabajo que continúa para establecer los autores intelectuales.

No obstante, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha intentado desviar la investigación con sus declaraciones y que eso ha complicado el trabajo de la Fiscalía.

“Espero y confío en que la señora fiscal siga con este trabajo comprometido que ha tenido desde el primer momento; ha sido espectacular, lo han hecho increíble y que pronto tengamos la respuesta de quién dio la orden de matar a Miguel. Sobre todo, por una razón que es muy importante y es que yo quiero que Alejandro, mi hijo, crezca sin esa carga de tener que tener claro quién fue el que mandó a matar a su papá”.

Agregó: “Miguel estaba incomodando. ¿A quién? Al narcotráfico, porque él decía que desde el 7 de agosto se acababa ese flagelo en Colombia. ¿A quién más? A los que están bajo la impunidad, porque Miguel decía que desde el 7 de agosto se iba a acabar la impunidad y no estaba hablando en chiste. Miguel tenía el país en la cabeza y sabía cómo hacer eso. Todos aquellos que se veían amenazados por la candidatura de Miguel pueden ser los posibles autores intelectuales. Miguel estaba incomodando y no era garantía para los delincuentes, no era garantía para los grupos al margen de la ley. Fuera de eso, y con mayor razón, no era garantía para los narcotraficantes”.

5. “Tú tienes una segunda oportunidad, ojalá que tu vida pueda ser distinta”

Con un mensaje bastante conmovedor, María Claudia Tarazona reveló lo que le diría al menor de edad que le disparó a Miguel Uribe Turbay en julio de 2025, cuando estaba en una actividad política en el barrio Mpdelia de Bogotá.

“Lo primero que haría sería mirarlo compasivamente. Creo que con un niño de 15 años que dispara un arma como lo hizo este joven, de la manera tan precisa que lo hizo, una mirada compasiva hace mucho más que cualquier psicólogo o psiquiatra. Cuando una persona abre su corazón a otro, cuando una persona le muestra su amor a otro, hace mucho más que cualquier intervención psicológica o psiquiátrica. Lo segundo que le diría es que Miguel no tuvo una segunda oportunidad porque la bala lo mató y murió. Le diría: “Tú tienes una segunda oportunidad, ojalá que tu vida pueda ser distinta y que la muerte solo sea la de Miguel, porque hay dos formas de morir, una como la que murió Miguel y otra morir en vida. Entonces, ojalá tengas una segunda oportunidad. Miguel no la tuvo”“.

6. “Estoy segura de que a Miguel le hubiera encantado saber lo que el presidente pensaba de él cuando estaba vivo”

María Claudia Tarazona habló de diferentes líderes políticos del país y de personas que tuvieron que ver con la carrera política de su esposo. Por ello, fue consultada sobre Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático.

“Miguel siempre se sintió agradecido por esa oportunidad que le dio de brillar. Pero estoy segura de que a Miguel le hubiera encantado saber lo que el presidente pensaba de él cuando estaba vivo. Creo que a Miguel le faltó saber que el presidente lo quería como lo quería, como dice que lo quiere, que lo admiraba y que estaba seguro de que iba a ser su candidato. A Miguel le faltó ese pedacito; a él le hubiera gustado mucho y le hubiera hecho muy feliz saber que el presidente Uribe sentía algo especial por él”.

7. “Le pido que respete la democracia y que permita unas elecciones libres”

Finalmente, le habló al presidente Gustavo Petro y le envío un contundente mensaje a pocos meses de que los colombianos acudan a las urnas.

“Después de todo el daño que le ha hecho a este país y de lo que hemos tenido que vivir los colombianos, le pido que respete la democracia y que permita unas elecciones libres en las que la gente pueda pronunciar su voluntad y elegir el camino de los próximos cuatro años. Que respete con profundidad la democracia y no se atreva a interponerse en el camino de los ciudadanos, que hoy saben para dónde va el país y cómo lo quieren en el futuro”.