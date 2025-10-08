Este miércoles 8 de octubre, se confirmó que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sanción de siete años de internamiento preventivo en contra del menor de edad responsable de disparar a sangre fría y asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El menor de edad fue capturado el mismo día del ataque sicarial en contra del precandidato presidencial; la comunidad, el esquema de seguridad y la policía lo detuvieron a unas escuadras, luego de disparar y asesinar al senador.

Ese mismo día fue trasladado a un centro asistencial tras recibir un impacto de bala en medio del cruce de disparos. Días después, fue presentado ante un juez de menores, donde no aceptó su responsabilidad, aparentemente como estrategia de defensa. La Fiscalía General lo llevó a juicio y reconoció ser el responsable del ataque sicarial.

En tiempo récord, la justicia de menores confirmó su responsabilidad y fijó una sentencia de siete años de internamiento preventivo para este menor de edad que permanecía custodiado en el búnker de la Fiscalía. La decisión fue apelada por su defensa.

Este miércoles se confirmó, por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que la decisión quedó en firme, es decir, se mantienen los siete años de sanción de internamiento preventivo en contra de este menor responsable del magnicidio que mantuvo en luto a todo el país.

En el curso de la investigación, se ha logrado la captura de al menos siete personas señaladas de ser responsables de participar en el magnicidio, entre ellos el cabecilla de la red, que se encargó de toda la logística para completar el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Hasta ahora se conoce la sanción en contra del menor, mientras avanzan los otros juicios del resto de los implicados, entre ellos, alias el Costeño, principal responsable de coordinar, conseguir al menor de edad y el arma de fuego para cometer el magnicidio.

Por los hechos que rodearon la logística para ejecutar el atentado sicarial han sido capturados hasta la fecha: Élder José Arteaga Hernández, conocido con los alias del Costeño o Chipi, quien fue señalado por la Fiscalía General como el “cerebro logístico” al contactar a los integrantes de la banda y coordinar la obtención del arma de fuego.

Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, una joven de 19 años que le entregó al arma al menor de edad, dándole las instrucciones para que atentara contra la integridad del dirigente político que se encontraba dando un discurso político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia en el occidente de Bogotá.

Carlos Eduardo Mora González fue detenido por ser el conductor del vehículo que transportó el arma y las personas que participaron en la logística.

William Fernando González Cruz, conocido con los alias del Hermano o el Viejo, fue el encargado de planear las rutas de fuga.

Cristian Camilo González Ardila fue señalado por la Fiscalía General de ser el encargado de recoger al menor tras el ataque contra el senador del Centro Democrático.