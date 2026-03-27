El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que en los próximos días una comisión del Reino Unido viajará a Colombia para inspeccionar las condiciones de los centros de reclusión a los que podría ser trasladada la empresaria Zulma Guzmán, investigada por la muerte de dos menores de edad que consumieron frambuesas con chocolate, infectadas con talio.

El jefe de la cartera de Justicia señaló que la comisión inspeccionará las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor, en el occidente de Bogotá, con el fin de establecer si se cumplen o no las condiciones exigidas.

“El sistema judicial británico pide una revisión independiente para ver si las condiciones de reclusión en El Buen Pastor son aptas por una persona que, según hemos señalado, se ha acogido a la ley de salud mental”, explicó el ministro ante los avances del estudio de la petición de extradición, además de revisar si el pabellón de servidores públicos, que puso a disposición el Gobierno para el traslado de la empresaria cuando sea extraditada, cumple o no los requisitos de atención de salud mental.

“No solamente es comodidad operacional o física, sino si existen los recursos de atención mental, si el sistema judicial establece que esta persona puede ser protegida por esta medida”, manifestó el ministro.

Fuentes cercanas señalaron que la comisión llegará el próximo 30 de marzo.

La defensa de la empresaria pidió que sea trasladada, ante una eventual extradición, a una guarnición militar. petición que no fue bien recibida por el Gobierno que manifestó que no se cumplen los requisitos.

“Asesinato serial”

En días anteriores, la Fiscalía General confirmó que la evidencia ha llevado a los investigadores a concluir que se trata de un caso de “asesinato serial”.

Zulma Guzmán pidió que, en caso de ser extraditada a Colombia, sea recluida en una guarnición militar

Esto al tener en cuenta que la mujer habría intentado atentar contra la vida de otras personas cercanas al empresario Juan de Bedout, con quien sostuvo una relación sentimental.

“Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corregiría un episodio de envenenamiento similar en unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, explicó la fiscal, Luz Adriana Camargo.

“Lo que nosotros vemos, lo que el equipo de investigadores ha descubierto, es que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado.Tenemos evidencia cierta de otro caso de aproximadamente hace un año que involucra a una familiar de la señora Zulma”, añadió la jefa del ente investigador.