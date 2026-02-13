“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos del país en los últimos años. Sus videos de bromas y de labores sociales, sobre todo con animales y personas, lo han llevado a tener el éxito que tiene hoy en día.

Recientemente, el influencer estuvo en SEMANA y en esta conversación, habló de su salud y dio detalles de lo que ha venido viviendo con su corazón.

En las últimas semanas, Cossio ha mostrado que ha estado hospitalizado y en varias oportunidades ha hablado de que tiene una falla cardíaca que lo tiene atravesando un momento complejo.

¿Por qué se le afectó el corazón?

Al cuestionar si este problema era una secuela de una vida desenfrenada y de excesos, el influencer afirmó que aunque pudo haber afectado, no es la razón principal de la falla cardíaca.

“No, lo del corazón yo lo he tenido desde pequeño antes de ser como era, pero sí también puede que eso haya afectado mucho porque yo no dormía casi [..] Como yo no dormía, me colapsó el sistema nervioso. Estaba durmiendo un día si, un día no, un día si, independientemente de que estuviese en fiesta o no”, dijo a SEMANA.

De igual forma, mencionó que al tratar de estar presente en todo (vida personal, de negocios, trabajo, amorosa y social) estaba viviendo “seis vidas al tiempo sin sacrificar nada”, y esto lo llevó a que su salud se viera comprometida.

“Lo único que he sacrificado todo este tiempo es dormir. Entonces, claro, me estaba dando duro a la salud y pues es un problema que yo he tenido desde niño, entonces se magnificó, pero afortunadamente estoy en un punto de retorno”, añadió.

El creador de contenido afirmó que mantiene unas arritmias bastante exageradas que le provocan diferentes síntomas, entre ellos ahogo y microdesmayos.

“La cosa es que mi corazón por ratos no late normal, sino que se pone en unas arritmias muy a los extremos. Pasa de 80 a 180, luego baja a 110, entonces por eso no me pasa bien el oxígeno y duele mucho, luego como que tengo microdesmayos porque no puede uno respirar bien”, señaló.

El creador de contenido habló de la falla que tiene en su corazón Foto: Instagram @yefersoncossio

En la entrevista, Yeferson dio detalles de lo que le hicieron en la primera vez que estuvo internado en la clínica:

“Lo que hicieron en la primera hospitalizada fue que me metieron por la boca algo que me chuzó el corazón y me pasaron electricidad, entonces me reiniciaron. Ahí me pudieron controlar la arritmia que llevaba 3 días sin sin controlarme”, afirmó Cossio.

Yeferson relató que por esos días él tenía el compromiso de llevarles unos regalos de Navidad a unos niños de Bello, y afirmando que no quería quedarles mal, pidió la salida voluntaria de su hospitalización para hacerlo realidad.

@yefersoncossio Llevo 2 días en el hospital, tengo fallas en el corazón. 😞 Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones. ♬ original sound - Yef

“Me estabilizaron, no dejé que terminaran el tratamiento y pedí salida voluntaria, no me la querían dar y yo dije, ‘No me pueden tener secuestrado’”, confesó.

Al salir, el creador de contenido pudo realizar la entrega de los regalos y pensó en volver, propasadas unas cuantas semanas, su corazón volvió a fallar.

“En enero me volvió a dar, o sea, yo ya ni siquiera me estaba enfiestando ni trasnochando ni nada, de hecho me dio como a las nueve de la noche que yo estaba en una reunión, en una cena”, dijo, dejando claro que esta nueva falla no fue a causa de excesos.

“Me hospitalizaron y esta vez sí me quedé el tiempo que me tenía que quedar, entonces ya sí se pudieron hacer todos los estudios, ya descubrieron qué era lo que tenía y y pues ya me programaron (para cirugía)”, agregó.

¿Cuál es la nueva cirugía que tiene pendiente?

En la conversación con SEMANA, Yeferson Cossio afirmó que esta cirugía ha estado programada en varias ocasiones, pero la ha venido corriendo por diferentes situaciones.

Esta intervención, según lo dicho por el influencer, estaba programa para el viernes 13 de febrero, pero debido a una infección que tiene en un ojo y en la garganta, no le pudo ser realizada.

Sin embargo, esta cirugía le será realizada cualquier día de las próximas dos semanas.

Yeferson Cossio, influencer colombiano. Foto: Instagram: Yeferson Cossio

En cuanto a los detalles de esta cirugía, Yeferson habló sin filtro alguno y mencionó todo lo que le harán en su corazón y que lo podría solucionar su falla cardíaca de raíz.

“Ya lo que van a hacer es que por la vena de aquí, que es la principal, me van a me van a pasar un tubito hasta llegar el corazón. Van a penetrar, pues el corazón, valga la redundancia por dentro y ahí van a quemar las cuatro venas pulmonares con electricidad. Entonces, apenas hagan eso ya voy a quedar como si nunca hubiese pasado. Entonces, eso es lo chévere, que hay un punto de retorno y ya voy a quedar bien”, concluyó Yeferson Cossio.