Los viernes es el día más peligroso en TransMilenio con un robo cada 26 minutos: concejal Diana Diago denuncia la situación

Una alerta sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo de Bogotá encendió el debate en el Concejo Distrital. Según cifras reveladas por la concejal Diana Diago, el viernes se convirtió en el día más peligroso para movilizarse en TransMilenio, con una frecuencia de hurto que, en promedio, alcanza un caso cada 26 minutos dentro de buses y estaciones.

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Policía Metropolitana de Bogotá realiza un operativo de seguridad en TransMilenio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con corte al 31 de diciembre de 2025, se registraron 12.223 casos de hurto dentro del sistema de transporte masivo. El análisis presentado por la cabildante evidencia que los viernes concentran el mayor número de estos delitos. Solo ese día de la semana acumuló 2.195 robos durante el año pasado.

La cifra equivale a un promedio de 42 hurtos cada viernes. Si se tiene en cuenta que el sistema opera aproximadamente 18,5 horas al día, esto significa que, en promedio, ocurre un robo cada 26 minutos durante esa jornada, lo que lo convierte en el momento más crítico para los usuarios del sistema.

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Policía Metropolitana de Bogotá operativo de seguridad en Transmilenio Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El informe también muestra que, después del viernes, los días con más reportes de hurto son el miércoles y el martes. En esos casos, los registros alcanzan promedios cercanos a 39 y 38 robos diarios, respectivamente, lo que evidencia que el problema de seguridad se mantiene durante gran parte de la semana.

Diago atribuyó parte de esta situación a la reducción del pie de fuerza policial dentro del sistema. Según cifras de la Policía Nacional obtenidas mediante derecho de petición, el número de uniformados asignados a TransMilenio pasó de 882 en enero de 2025 a apenas 283 en diciembre del mismo año, lo que representa una disminución del 67,9 %.

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Nueva modalidad de robo en Transmilenio. Foto: Nueva modalidad de robo en Transmilenio.

“El alcalde Galán y la gerente de Transmilenio no pueden seguir ignorando las realidades del sistema; los bogotanos merecen respeto. Cada día el sistema se vuelve más inseguro, más incómodo, más sucio”: concejal Diana Diago.

La concejal recordó que Carlos Fernando Galán prometió recuperar la seguridad en Transmilenio, pero han pasado más de dos años y las cifras muestran un deterioro evidente. La cabildante le exigió a la administración distrital desplegar un plan integral de seguridad en Transmilenio.

Robo de un celular en TransMilenio. Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Images - Getty Images

“Carlos Fernando Galán prometió en campaña que en tres meses recuperará la seguridad en Transmilenio. Han pasado dos años y la delincuencia sigue desbordada; es hora de que el alcalde tome cartas en el asunto, que no le siga mintiendo a los bogotanos que creyeron en él”, aseguró la cabildante.