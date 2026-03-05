BOGOTÁ

A hombre no le dieron plata en TransMilenio y lo destruyó a piedra: las imágenes hablan por sí solas de su furia

La Policía logró su captura cuando pretendía darse a la fuga.

Redacción Nación
5 de marzo de 2026, 11:40 a. m.
Parte de los daños al TransMilenio.
Parte de los daños al TransMilenio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

En los últimos días circularon imágenes de un bus TransMilenio que fue vandalizado por un habitante de calle, luego de que los pasajeros del articulado no le dieran dinero.

De acuerdo con algunos testigos, el hombre se subió al bus, tras este realizar una parada en la estación Avenida El Dorado.

Ahora, cuando han pasado pocos días del anterior caso, al parecer otro habitante de calle, un hombre de 27 años, hizo lo mismo contra un TransMilenio en el barrio Acevedo Tejada, localidad de Teusaquillo.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de jueves 3 de marzo que dicho individuo, molesto porque los pasajeros tampoco le dieron dinero, desahogó toda su furia contra el articulado, lanzando piedras contra este y dañando siete vidrios.

Lo anterior, según el reporte de la Policía, dejó una persona herida. Las imágenes sobre los daños que causó el habitantes de calle, dejan ver la furia con la que este actuó, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros del bus.

Parte de los daños que sufrió el TransMilenio.
Parte de los daños que sufrió el TransMilenio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio, informó que tras lo anterior, el habitante de calle fue capturado en flagrancia por el delito de daño en bien ajeno.

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

“De manera inmediata y gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, se logró ubicar a un ciudadano señalado directamente por el conductor como el presunto responsable de los daños”, indicó la oficial Moreno quien agregó que el capturado “es reincidente en estas conductas”.

Una vez capturado, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección del sistema de transporte público y la seguridad de todos los ciudadanos. Además invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad ciudadana a través de la línea 123″, concluyó la teniente coronel Maryam Moreno.

