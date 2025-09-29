Suscribirse

Nación

Reportan manifestaciones en la vía al Llano en la noche de este lunes 29 de septiembre; así está la movilidad entre Bogotá-Villavicencio

La comunidad de Guayabetal y el gremio de transportadores mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 2:14 a. m.
Se han presentado manifestaciones en los kilómetros 59 y 44.
Se han presentado manifestaciones en los kilómetros 59 y 44.

El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron medida de pico y placa 4x2 para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano entre Bogotá-Villavicencio-Bogotá.

Sin embargo, durante este lunes, 29 de septiembre, se han presentado manifestaciones en los kilómetros 59 y 44 por parte de la comunidad de Guayabetal y el gremio de transportadores, que mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos.

Contexto: a comunidad de Guayabetal y el gremio de transportadores, que mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos.

Además, se implementó durante la noche cierre preventivo en el kilómetro 0 en el sector del Uval en Usme al sur de Bogotá, por alto flujo de vehículos en este corredor nacional.

“Continúa cierre preventivo en el k0 El Uval, k44+000 en sentido Btá - Vcio y k82+000 en sentido Vcio - Btá debido a manifestaciones en el K59+000 por la comunidad de Guayabetal. Tráfico por la variante del K18+000 en sentido Vcio - Btá hasta la 1:00 a. m.”, dice el último reporte de Coviandina.

Se han presentado manifestaciones en los kilómetros 59 y 44.
Se han presentado manifestaciones en los kilómetros 59 y 44.

Pico y placa 4x2 en la vía al Llano

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio en días pasados, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina medida de pico y placa 4x2, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá - Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

  • 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
  • 1:00 a. m. a 3:00 a. m.
  • 7:00 a. m. a 9:00 a. m.
  • 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

  • 9:00 p. m. a 1:00 a. m.
  • 3:00 a. m. a 7:00 a. m.
  • 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estos horarios estarán vigentes hasta que las autoridades lo vean necesario, por lo que podrán modificarse en función de los resultados obtenidos.

