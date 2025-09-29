Nación

Reportan manifestaciones en la vía al Llano en la noche de este lunes 29 de septiembre; así está la movilidad entre Bogotá-Villavicencio

La comunidad de Guayabetal y el gremio de transportadores mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos.

30 de septiembre de 2025, 2:14 a. m.