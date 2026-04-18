¿Improvisación en el Invías? Línea de emergencias viales está fuera de servicio por falta de contrato

Hasta febrero de 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó 1.393 personas fallecidas en siniestros viales, lo que muestra un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo periodo en 2025. Solo en Semana Santa se registraron 262 accidentes, con 83 fallecidos y 352 lesionados.

Pese a que el país atraviesa un pico en materia de siniestros de tránsito, precisamente desde Semana Santa se inhabilitó la reconocida línea #767, utilizada para reportar incidentes viales en todas las carreteras del territorio nacional.

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Al intentar comunicarse con la línea, se escucha una grabación automática en inglés que responde la llamada y, segundos después, se corta. De esta forma, las familias que buscaron apoyo a través del #767 –un canal que también servía para consultar el estado de las vías, reportar emergencias y alertar sobre conductas riesgosas en carretera– quedaron sin atención.

Invías informó en su página que se trataba de una iniciativa que “refuerza” los canales de atención y que la línea, conocida por los colombianos desde hace más de una década, entraba en una “modernización”.

Desde Semana Santa la línes #767 se encuentra deshabilitada. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Así, para emergencias remiten directamente a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, y a una línea de Invías para conocer el estado de las carreteras, que, al ser probada por este medio, tampoco funcionó.

SEMANA conoció que detrás de la caída de la línea de emergencias, que muchos colombianos se aprendieron de memoria, existe insuficiencia presupuestal, conflictos con el anterior contratista y falta de planeación. Esta contingencia ocasionó el cese de servicios en una de las semanas con más siniestralidad del año.

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El primer contrato suscrito para el Proyecto Vías Inteligentes –que incluye soluciones tecnológicas para controlar el orden público, transporte, tránsito, infraestructura y seguridad vial– tiene fecha del 26 de diciembre de 2023. Tras una licitación pública, la Unión Temporal Gestión Integral Vías fue escogida como contratista, en un convenio por 12 meses y 33.180 millones de pesos.

El contrato contó con un total de cuatro prórrogas y solo una de ellas adicionó presupuesto. La primera extendió el plazo máximo hasta el 31 de mayo de 2025, sin ninguna adición presupuestal o de condiciones, justificado en que no se había ejecutado el total de los recursos destinados.

Luego, un día antes del fin de la vigencia, el 30 de mayo de 2025, Invías firmó una segunda prórroga con la unión temporal. Esta extendió el contrato hasta el 30 de junio de 2025, por un mes más.

Según Invías, esta volvería a funcionar para mayo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En la tercera prórroga sí se adicionó presupuesto. El 27 de junio de 2025 se extendió el contrato hasta el 31 de diciembre del mismo año, por 20.351 millones de pesos, con lo que el contrato pasó a costar un total de 53.532 millones, que también incluye ampliación de algunos servicios y ajustes técnicos.

Pero los problemas presupuestales se vieron en la cuarta prórroga, que amplió la vigencia hasta el 31 de marzo de 2026. En el documento se expresó de forma explícita que no habría mantenimiento preventivo en esta nueva vigencia y que se iba a recortar al personal no esencial.

Invías prorrogó cuatro veces el mismo contrato de la línea #767, pero por falta de presupuesto no pudo volver a renovarlo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Reduccion del personal no esencial

“La presente modificación tiene como finalidad la reducción del personal no esencial para la adecuada atención de las necesidades planteadas por el Invías, manteniéndose exclusivamente el recurso humano indispensable para garantizar la continuidad y correcta prestación de los servicios”, señala el documento. También advierte que “no se realizarán mantenimientos preventivos”.

Ese mismo documento sostiene que durante la ejecución del contrato “se ha presentado toda una serie de situaciones, no imputables al suscrito contratista, que han impedido obtener la remuneración y/o pago del valor del contrato a que tiene derecho la unión temporal por la prestación del servicio contratado, lo que ha afectado el equilibrio económico del contrato y ocasionado graves afectaciones económicas al colaborador”.

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Incluso, la unión temporal puede acceder por esto a reclamaciones económicas, “para que le reconozcan y paguen los perjuicios indemnizables causados a la unión durante la ejecución del contrato, por hechos o conductas imputables a la contratante y a la interventoría”.

Actualmente, Invías abrió un proceso de estudio de mercado en el que se evalúa el precio de contratar los dispositivos tecnológicos y su mantenimiento, sin contar la línea de emergencias, que solo hasta contratarse nuevamente volverá a prestar servicios.

Hasta febrero de 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó 1.393 personas fallecidas en siniestros viales. Foto: León Darío Peláez

¿Regresará en mayo?

En respuesta a SEMANA, Invías aseguró que la línea regresará en la primera semana de mayo de este año, pero que depende de que se concrete un proceso de contratación de servicio que se está llevando a cabo desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano, a través de un acuerdo marco de precios.

“Permite asegurar condiciones de eficiencia, transparencia y competencia en la contratación de los servicios de Centro de Contacto”, sostuvo la entidad.

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Frente a la razón por la que tuvieron que inhabilitar temporalmente la línea, confirmaron que se trata de dificultades económicas que presentó la entidad al no poder prorrogar más el contrato vigente o, en su defecto, licitar nuevamente el servicio.

“La prórroga de un contrato o la suscripción de uno nuevo con el mismo operador exige, entre otros requisitos, la existencia de disponibilidad y respaldo presupuestal suficiente que garantice ejecución en una vigencia distinta a la de su celebración. En este caso, ante el agotamiento de los recursos previamente asignados, no se contaba con las condiciones presupuestales y fiscales requeridas por el ordenamiento jurídico para asumir una nueva obligación contractual”, indicó Invías.

Solo en Semana Santa se registraron 262 accidentes, con 83 fallecidos y 352 lesionados. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Y agregó: “En consecuencia, el Instituto optó por adelantar un proceso de selección conforme a los principios de transparencia, economía y selección objetiva, mediante los mecanismos de contratación estatal vigentes, garantizando así la pluralidad de oferentes y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Actualmente, la entidad enfrenta una crisis de caja que la llevó a abrir convocatorias por 15 billones de pesos en obras viales con vigencias futuras, trasladando a próximos Gobiernos la obligación de financiarlas.

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Igualmente, se ha visto rezagada en pagos a contratistas grandes, medianos y pequeños, saldo que a febrero de 2026 llegó a superar los 430.000 millones de pesos.

Mientras que el presupuesto para la agenda presidencial en el exterior se mantiene intacto, con el jefe de Estado en Barcelona, España, los colombianos no podrán comunicarse con la línea habitual para emergencias viales, lo que los obliga a recurrir a chats de WhatsApp –difíciles de usar por la limitada conectividad en carretera– y a líneas de monitoreo intermitentes.