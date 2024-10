Crece la tensión entre Laura Villamil y Andrés Carne de Res; familia interpuso una tutela: “Están dilatando, temen una demanda”

Ahora, a pesar de que ese derecho de petición fue enviado desde el 11 de septiembre del presente año, el apoderado de la familia asegura en la acción de tutela que si bien el 25 de septiembre se dio respuesta, en la misma se indicó que no podían entregar información relacionada con Laura Daniela porque el abogado no entregó un poder firmado por la bailarina.

Para el abogado Rojas Castro, la compañía Andrés Carne de Res “ha vulnerado el derecho fundamental a la petición, pues no ha dado respuesta completa y de fondo de todas las solicitudes, imponiendo de esa manera una carga en Laura Daniela, pese a que aún se encuentra siendo atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos, intentando salvar su vida y no puede suscribir documentos, revictimizando con ello su condición y desproveyéndola de su dignidad humana”.

“Tiene miedo a una demanda”

“Eventualmente, sí (quieren evitar una demanda), el abogado también nos dijo lo mismo”, dijo Santiago, quien a reglón seguido puntualizó que “me parece algo inhumano, porque ella está con sus manitas vendadas y no tiene ni huella de las quemaduras que sufrió. No sé por qué dilatan demasiado todo”.

“Hay mucha información que no tenían al día y la actualizaron después de lo que sucedió con mi hermana. Tenían muchos temas que no estaban en regla, vencidos, no tenían conocimiento los funcionarios. En fin, muchas dudas”, concluyó.