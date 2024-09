Lo último: Habla por primera vez Laura Villamil tras el grave accidente en Andrés Carne de Res: “Dios existe”

“ Al principio fue difícil porque no veía bien. Sí, fue muy complejo también el despertar, pero a medida que fue pasando lo fui asimilando y el estar realmente viva es un milagro . Agradezco muchísimo a todas las personas que me han enviado mucha luz, que me han enviado sus oraciones, sus palabras, su energía linda que llega para la pronta recuperación”, dijo la joven bailarina.

En cuanto a cómo cambió todo en su vida tras este grave accidente, Villamil señaló que son muchas cosas: “Cambió un montón desde la parte de movilidad, hay muchas cosas que aún no puedo hacer todavía. No me puedo poner de pie sola, no puedo ir al baño por sola; es como volver a caminar, volver a empezar, volver y renacer”, aseveró en Noticias RCN.