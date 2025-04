Revienta el escándalo en Selección Colombia: “Lorenzo quiso hacer cambios y le hicieron pataleta”

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la razón por la que Néstor Lorenzo habría decidido hacer pocos cambios contra Paraguay en el partido por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Carlos Antonio Vélez se encargó de responder una de las preguntas que se hace la hinchada de la Tricolor, tras una nueva pérdida de puntos en condición de local.

El experimentado periodista consultó fuentes de “alto vuelo” en el combinado nacional y supo lo que habría sucedido en el vestuario durante el entretiempo del partido ante los guaraníes.

“Lorenzo sí quiso hacer cambios en el entretiempo para la segunda parte, pero le hicieron pataleta”, lanzó Vélez en su columna de Palabras Mayores.

Cabe recordar que Yerry Mina y Jáminton Campaz fueron los únicos jugadores que ingresaron desde el banquillo ante Paraguay, ocupando el lugar de Jhon Arias y James Rodríguez, respectivamente.

Néstor Lorenzo dando instrucciones a Yerry Mina | Foto: AFP

Revelará el nombre

“No me hablan de varios, me hablan de un jugador que reprobó la decisión del director técnico. Lo triste de este asunto es que si el técnico quería hacer las modificaciones y alguien le hizo pataleta, él no se haya impuesto con la verticalidad que exige su posición”, agregó.

Carlos Antonio subrayó que “esto no es un chisme, es una noticia y ustedes saben que yo lo sé”.

Y luego insistió: “En el entretiempo, Lorenzo quería hacer un cambio y se le armó un problema. La culpa la tiene él porque como le ha dado largas a algunos jugadores, no ha respetado el buen momento y más bien pone a los que debe agradecerle no se qué, porque no hemos ganado nada”.

Vélez avisó que contará más detalles cuando le lleguen a sus manos. “Créanme que cuando tenga confirmado el nombre de quién hizo la pataleta, lo voy a contar. Le da más pena a una vaca cuando la ordeñan”, sentenció.

“Estamos en eso (averigüar el nombre). Estoy en el Sherlock Holmes. Oiga increíble...”, continuó.

Molesto por Juanfer y Marino

En sus redes sociales, Carlos Antonio Vélez también se refirió a otra de las revelaciones que se conocieron tras el empate contra Paraguay.

Según el periodista Paolo Arenas, a Juan Fernando Quintero no le dieron ingreso porque el cuerpo médico habría descubierto un porcentaje alto de grasa en su cuerpo.

"Ahora resulta que a Juanfer no lo usaron en Selección Colombia porque estaba ‘gordo’... ¿Entonces por no lo mandaron a la tribuna si no estaba para competir? ¿Por qué lo llevaron al banco como alternativa? ¿Es algo nuevo que se vea como es?“, cuestionó Vélez.

Y siguió haciendo preguntas: “¿Acaso así no corre más que otros ‘esbeltos’? Está jugando partidos completos en Liga y anoche en Copa mostrando un estado de forma competitivo además que su contextura física y demás ha sido igual siempre…“.