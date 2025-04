Exinspector de la Policía recordó con dolor frase de su hijo Juan Felipe Rincón; se la dijo un día antes de su muerte

“El día anterior estuvimos hablando porque teníamos una cita con mi hija mayor para despedirla, porque viajaba fuera del país y charlamos varias cosas y siempre lo que hablábamos era, primero que todo, ‘tu corazón, mi corazón, es uno solo y por siempre lo será‘, él me respondía; porque esa frase la tengo desde que él nació. Segundo, la armonía y respeto que tenía con mi hijo era máxima, él era una persona supremamente alegre, yo soy un poco más serio, pero él todo era una risa, buscaba cómo hacerme reír y cada vez que yo le decía algo me respondía alguna u otra cosa. Él me decía usted tiene que ser divertido, un poco más alegre, sácate esa seriedad del uniforme, vive un poco más la vida ”, contó el general (r) Rincón en entrevista con Caracol Radio.

“No solamente porque hay que aceptar la muerte y pérdida de mi hijo, que es la ausencia, sino que también todo lo que le dicen a uno diariamente en las redes sociales y las personas. Todas las manifestaciones de aquellos que no nos conocen, porque el que está hablando es el que no me conoce y no conoció a mi hijo. Porque quien lo conoció no duda quién era él”, agregó en la emisora citada anteriormente.