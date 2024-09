Así reaccionó la familia de Laura Villamil al poema de Andrés Jaramillo, dueño de Andrés Carne de Res

“Alentamos en ti la imagen maravillosa del guerrero feliz, oficio que la vida nos regala permaneciendo allí dentro de nosotros presto a darnos la mano, no podemos postrarnos en el dolor y en la infelicidad, batallaremos en esa lucha con esa fortaleza mítica, como en mi caso ha sucedido siempre, mil batallas para salir adelante”, señaló el dueño de Andrés Carne de Res . Y le subrayó: “La vida a veces duele y pesa, pero será amable en la discordia, la solidaridad es el camino y esto es lo que te podemos ofrecer”.

En la carta, Jaramillo le hizo una petición a Laura Daniela: “Comprendemos y nos solidarizamos con todo el dolor, el amor y apoyo de tu familia, papá, mamá y hermanos. No reconciliarnos no conducirá a ningún final feliz. Nuestras manos solo tienen la intención de abrazar el futuro feliz para todos, para nuestro trabajo incansable y para las ganas de seguir danzando”.

“Todos saben que soy un señor ya viejo, de ceño fruncido, de pocas palabras, casi silencioso, y de poco remilgo, del joven de 25 de hace 42 queda eso sí, intacto, el mismo corazón que me vio nacer esculpido luego con las cinceladas del paso del tiempo. ‘El universo precisa de visionarios como tú’, dejó escrito recientemente un bello viejo brasilero con destino al suscrito. Este corazón no te fallará ”, afirmó.

Santiago Villamil, hermano de Laura Villamil, no reaccionó con beneplácito a este poema. “Nos enteramos por redes sociales, por gente que fue ese día”, aseguró, al insistir en que el restaurante no asumió responsabilidad desde el principio. Además, dijo, ellos cuentan con un abogado que está tramitando el reclamo legal ante el restaurante por lo ocurrido y siente que los abogados defensores están “dilatando”, hecho por el cual no puede ver con buenos ojos la misiva.