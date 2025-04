Procuraduría General presentó pliego de cargos contra patrullera de Bogotá que golpeó a ciudadano y quedó grabada en TikTok

En el minuto 26:05 se indicó que “en primera instancia su compañera Erika Pérez fue quien solicita el registro a personas; que algunos de ellos cooperan y alzan las manos y otros se tornan agresivos, que porqué a ellos, que ellos no son delincuentes y que proceden a realizar el registro a personas. Que estando estos en fila india, con las manos arriba, él empieza a realizar el registro a personas de derecha a izquierda, pero aún así había un individuo que no cooperaba para hacer este registro y que su compañera solicito apoyo a otros cuadrantes y mientras ellos llegaban él inicio con este registro, verificó documentos y que no tuvieran ningún arman cortopunzante; que una vez se les hacia el registro, estos se iban retirando. Cuando llevan de dos a tres personas requisadas, escucha que la compañera solicita a uno de ellos que levanten la mano y este no cooperaba para hacer el registro a personas, de un momento a otro, escucha la algarabía del ciudadano diciendo que porque me trata así, ahí empezó una discusión entre Erika Pérez y este ciudadano llamado Juan Sebastián“.