Sin embargo, estas afirmaciones no cayeron bien en las directivas de la Empresa de Acueducto de Bogotá que ha venido diciendo, desde el año pasado, que todavía no se puede estipular una fecha exacta para el levantamiento de la medida, toda vez que se necesita una serie de verificaciones y procesos para poder comprobar —efectivamente— que la ciudad no va a quedar en riesgo de desabastecimiento una vez ya no exista la restricción.