Pep Guardiola dio su veredicto y dijo qué selección quiere que gane el Mundial 2026: No es España

El entrenador se la jugó y mostró su apoyo a una escuadra impensada.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 12:11 p. m.
Pep Guardiola y la Copa del Mundo.
El exfutbolista español Pep Guardiola habló tras el sorteo de la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial del 2026, torneo que estará marcado por grandes cambios y que se disputará en tres países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá.

A medida que se aproxima la fecha para que el balón comience a rodar, muchas estrellas de fútbol se la han jugado y han dicho con qué selección irán a ‘muerte’.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City y uno de los mejores de todos los tiempos, sorprendió al confesar qué nación le gustaría que se quedara con la Copa del Mundo, lo más llamativo es que no habló de España.

Si Daniel Muñoz llega a Manchester City, Pep Guardiola sería su nuevo entrenador.
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. | Foto: Getty Images

“Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí“, dijo el estratega durante una rueda de prensa.

El entrenador dejó en claro que no está tratando de “parecer agradable” o quedar bien con ese país, donde se encuentra desde hace varios años, sino que de verdad siente que es el momento para que Jude Bellingham y compañía hagan historia.

Contexto: Sorteo del Mundial 2026: estos son los rivales de la Selección Colombia en el grupo K

“Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que (Thomas) Tuchel diera el último paso y lo lograra“, expresó.

Antes de estas palabras de Guardiola, el técnico de los Tres Leones había hablado sobre la posibilidad de que sean ellos los que se queden con el Mundial. “Cada vez estamos más fuertes”, dijo.

Inglaterra fue la primera selección de Europa en certificar el paso al Mundial 2026
Jugadores de la Selección de Inglaterra. | Foto: AFP

El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el ‘momentum’ y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros“, añadió Tuchel.

Por otra parte, Guardiola se mostró de acuerdo con el alemán, al referirse a la idea de que los suplentes esperan en el vestuario ante las altas temperaturas que va a tener Norteamérica en medio del torneo.

Contexto: Este es el grupo de la ‘muerte’ del Mundial 2026: Haaland, intentará tumbar a un campeón del mundo

“En el Mundial de 1994 jugamos en Dallas un día y ‘guau’. Estábamos fuera y hubiera sido mejor estar dentro como puede decidir Tuchel. En algunas partes de México y de Estados Unidos hace calor y se necesita mucha hidratación y bebidas”, manifestó.

El estratega de Inglaterra había indicado que puede que esta idea no llame mucho la atención y hasta genere el disgusto de algunas personas, pero es una de las posibilidades que manejan para que cuando tengan que entrar al partido lo puedan hacer sin ningún problema.

“Quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo. Pero vi jugadores que lo hicieron en el Mundial de Clubes. Ojalá podamos evitarlo“, señaló.

Los Tres Leones tendrán un duro camino para quedarse con el Mundial, quedaron en el grupo L y tendrán que enfrentarse a Canadá, Panamá y Ghana.

