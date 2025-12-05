Suscribirse

Este es el grupo de la ‘muerte’ del Mundial 2026: Haaland, intentará tumbar a un campeón del mundo

El sorteo dejó sembrado a Noruega en el Grupo I, donde se espera conocer un rival por repechaje.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

5 de diciembre de 2025, 7:51 p. m.
Erling Haaland acrecienta su historia en la Selección de Noruega con registros de gol bastante altos
Erling Haaland enfrentará a Kylian Mbappé en el mundial 2026. | Foto: Captura @FIFAWorldCup

Finalmente se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos y allí, además de conocer el grupo que tendrá Colombia para la Copa del Mundo, también se definieron las otras zonas en las que a uno de los campeones del mundo será el encargado de batallar en el llamado “grupo de la muerte”.

Contexto: Sorteo del Mundial 2026: estos son los rivales de la Selección Colombia en el grupo K
Kylian Mbappe of France reacts during the FIFA World Cup 2026 qualifier -Group H match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images)
Kylian Mbappé, capitán y figura de Francia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se trata de Francia, selección que ha levantado la copa en dos oportunidades y que tendrá que medirse a una de las selecciones que tendrá en su nómina a un letal goleador.

Esta será el Grupo I, en el cual cayeron Francia, Senegal, Noruega y habrá que esperar a quien califique por repechaje entre Bolivia Surinam o Irak.

Esta zona promete un duelo estelar entre el delantero Kylian Mbappé, francés que sirve al Real Madrid, y el noruego Erling Haaland, el vikingo que juega para el Manchester City de la encopetada Premier League.

Contexto: Mundial 2026: es oficial, así quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo

En desarrollo...

