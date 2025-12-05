Deportes
Este es el grupo de la ‘muerte’ del Mundial 2026: Haaland, intentará tumbar a un campeón del mundo
El sorteo dejó sembrado a Noruega en el Grupo I, donde se espera conocer un rival por repechaje.
Finalmente se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos y allí, además de conocer el grupo que tendrá Colombia para la Copa del Mundo, también se definieron las otras zonas en las que a uno de los campeones del mundo será el encargado de batallar en el llamado “grupo de la muerte”.
Se trata de Francia, selección que ha levantado la copa en dos oportunidades y que tendrá que medirse a una de las selecciones que tendrá en su nómina a un letal goleador.
Esta será el Grupo I, en el cual cayeron Francia, Senegal, Noruega y habrá que esperar a quien califique por repechaje entre Bolivia Surinam o Irak.
Esta zona promete un duelo estelar entre el delantero Kylian Mbappé, francés que sirve al Real Madrid, y el noruego Erling Haaland, el vikingo que juega para el Manchester City de la encopetada Premier League.
En desarrollo...