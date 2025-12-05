Finalmente se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos y allí, además de conocer el grupo que tendrá Colombia para la Copa del Mundo, también se definieron las otras zonas en las que a uno de los campeones del mundo será el encargado de batallar en el llamado “grupo de la muerte”.

Kylian Mbappé, capitán y figura de Francia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se trata de Francia, selección que ha levantado la copa en dos oportunidades y que tendrá que medirse a una de las selecciones que tendrá en su nómina a un letal goleador.

Esta será el Grupo I, en el cual cayeron Francia, Senegal, Noruega y habrá que esperar a quien califique por repechaje entre Bolivia Surinam o Irak.

Esta zona promete un duelo estelar entre el delantero Kylian Mbappé, francés que sirve al Real Madrid, y el noruego Erling Haaland, el vikingo que juega para el Manchester City de la encopetada Premier League.