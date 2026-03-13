Consejo de Estado ratifica salida de Jorge Carrillo de ISA: el expresidente había presentado un recurso para evitar su despido

Hace algunas horas, el Consejo de Estado, a través de la Sección Quinta, dejó en firme la sentencia que anula la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de la empresa Interconexión Eléctrica S.A., quitándole la oportunidad al exdirectivo de reversar su despido.

Esta decisión se dio luego de que Carrillo, a través de su abogado defensor, presentara una solicitud de aclaración sobre la decisión para apartarlo de la presidencia. Sin embargo, el alto tribunal aseguró que no hay lugar a dicha aclaración y ratificó que el proceso estuvo viciado por una expedición irregular.

Jorge Carrillo, presidente de ISA, salió del cargo. Foto: EPM

Se aseguró que la sentencia no ofrece motivos de duda y que no es la función de este responder consultas jurídicas una vez sea proferido el fallo. Ante la situación, la justicia le ordenó a la junta directiva de ISA retomar el procedimiento de elección de presidente.

Deberá basarse en el listado aprobado durante las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024 del Comité de Talento Organizacional de ISA; sin embargo, Jorge Carrillo no podrá ser considerado nuevamente. Este proceso deberá continuar exclusivamente con otros siete candidatos que han permanecido activos en dicha fase inicial.

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

El Consejo de Estado apuntó, además, a que la firma cazatalentos Korn Ferry había detallado la poca idoneidad de Carrillo para el cargo.

Consejo de Estado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En cuanto a la posterior evaluación de su hoja de vida por parte de la firma cazatalentos, la providencia también fue expresa. Tal como se indicó en los párrafos 132 y 195, Korn Ferry concluyó que el señor Jorge Carrillo no debía ser considerado para una posición de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como ISA. En esa medida, no recomendó su aspiración y lo ubicó dentro de los candidatos menos calificados, circunstancia que refuerza la claridad del fallo y no da lugar a la aclaración de la decisión“, precisó el Consejo de Estado.

Junta de ISA se pronuncia frente a declaratoria de nulidad en el nombramiento de Jorge Carrillo

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro no tardó en responder, asegurando: “Deberían decir la verdad; quieren que se les regrese la empresa pública ISA al GEA y punto”.

También agregó una propuesta para la ciudad de Medellín:

“Le propongo algo a Medellín: ¿por qué no hacer un gran parque de vivienda familiar popular en los terrenos de lo que hoy es ISA en Medellín?”, indicó.