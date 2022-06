En imágenes, así recibieron en Vichada a Rodolfo Hernández, departamento sobre el cual preguntó: “¿eso qué es?”

El candidato presidencial Rodolfo Hernández estuvo en el departamento del Vichada. No sería una gira más de no ser porque fue sobre el Vichada que el ingeniero dijo: “¿eso qué es?”. Además, preguntó cuál era la capital. Un ciudadano le respondió que Puerto Carreño y, acto seguido, el aspirante presidencial les solicitó a sus habitantes el voto.

En el marco de la campaña presidencial, el candidato Rodolfo Hernández dijo no saber que Vichada era un departamento. En el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, una persona le pidió un saludo para el departamento del Vichada. Hernández, sorprendido, respondió: “¿para el Vichada? ¿Eso qué es? ¿Cuál es la capital?”. Por medio de su cuenta de Instagram, el candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández publicó un video en el que ofreció excusas a la comunidad del Vichada, luego de que se hizo viral en redes sociales su particular respuesta al ciudadano.

El candidato Rodolfo Hernández en Vichada - Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Rodolfo Hernández

“Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error, les quiero pedir que no se dejen engañar por esos politiqueros ladrones que son los culpables de la miseria y la corrupción del departamento. Ellos son los verdaderos culpables del olvido del Vichada por más de 30 años”, dijo. Asimismo, agregó que él no se olvida del Vichada, “los que se olvidaron del Vichada desde hace más de 30 años son los politiqueros corruptos que ahora mojan prensa y redes sociales para atacarme a mí”.

Rodolfo Hernández bailando con una residente de Vichada - Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Rodolfo Hernández

El 29 de mayo, tras las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández se constituyó en un fenómeno político que ocupó el segundo lugar en intención de voto. Y en Vichada ganó. Incluso le ganó al candidato Gustavo Petro, vencedor de la contienda a nivel general. El ingeniero obtuvo 6.586 votos en ese departamento con todo y que olvidó que existían.

Luego, previo a su visita al departamento de Arauca, el candidato Rodolfo Hernández le dijo a SEMANA: “A mí me da risa que hicieron un escándalo con lo del Vichada. Como gané allá, me voy a concentrar, y míreme bien la cara, en generarles agua potable, alcantarillado de aguas negras y colectores, plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta. Y vamos a concentrarnos en activar la agricultura para generar trabajo y bienestar. Bienvenidos todos los que me atacaron por lo que dije. Mire en dónde va, resultó positivo para ellos y para mí. Me votaron todos. Voy a ir antes del 19 de junio a agradecerles y a decirles que mi compromiso con ellos es total”, respondió. Cumaribo se convirtió en la única ciudad donde Petro le ganó a Hernández, pero en La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía, el santandereano arrasó.

Puerto Carreño, ante la visita del candidato Rodolfo Hernández - Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Rodolfo Hernández

Este martes, en Puerto Carreño, presidió una concentración de rodolfistas en el aeropuerto Germán Olano y posteriormente visitará el relleno sanitario de la capital. Contrario a lo que varias personas pudieran pensar, una protesta por no saber ni que existían, cientos de personas se volcaron a las calles a hacer caravana por su visita. El candidato hasta bailó con una residente y terminó hablando con la ciudadanía.

El candidato Rodolfo Hernández en Vichada - Foto: Foto suministrada a SEMANA por la campaña de Rodolfo Hernández

Sobre el mediodía de este martes se reunirá con un grupo de ciudadanos que logró conectar a través de las redes sociales y la plataforma rodolfistas.com, quienes le permitieron convertirse en el candidato más votado en Vichada en la primera vuelta. Aunque Hernández desconocía dónde quedaba ubicado Vichada, supo potencializar ese lapsus y lo convirtió en una oportunidad: anunció agua potable, alcantarillado de aguas negras y colectores, plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta. Además, confirmó que allí construirá la Ciudad Justicia, un lugar estratégico donde pretende albergar al grueso de los presos condenados del país para que trabajen y produzcan su propio alimento. En Vichada, Hernández agradece este martes el respaldo y habla con sus votantes para que lo vuelvan a apoyar el 19 de junio.