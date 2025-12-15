Economía
Procuraduría abre investigación por contratos del Fondo de Adaptación con ejecución presupuestal del 0%
El proceso está en manos de la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal.
En la mañana de este 15 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación previa contra varios funcionarios públicos por determinar, pertenecientes al Fondo de Adaptación. La indagación se abrió tras identificar presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 %.
“La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según información que dieron a conocer varios medios de información, se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los $100 mil millones“, indicó el organismo en un comunicado.
Adicional a ello, detalló que se validarán las denuncias sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, en medio del proceso de adjudicación del contrato, en los que podía estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, precisó la Procuraduría.
Es importante tener en cuenta que la Contraloría también abrió una indagación frente a este caso y tras la denuncia de la directora del Dapre, Angie Rodríguez.
“La Contraloría General de la República realizará una o varias Indagaciones Preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal y, si ameritan o no, la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”, comentó la entidad en un comunicado.
Adicional a ello y de acuerdo con lo incluido en el informe, se precisa que el Fondo Adaptación tuvo un nivel de ejecución presupuestal notablemente bajo en áreas de vital importancia para las Comunidades.