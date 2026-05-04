Censo electoral: 41,4 millones de colombianos están habilitados para elegir al próximo presidente

Para las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para votar y elegir al nuevo mandatario para el periodo 2026-2030. De este inmenso grupo de ciudadanos, la mayoría son mujeres, sumando un total de 21.298.492 ciudadanas aptas para participar, frente a 20.123.481 hombres, según reportes de la Registraduría.

En su más reciente reporte, la entidad precisó que en el territorio nacional 40.007.312 personas podrán acercarse a las 118.346 mesas que se instalarán tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Por su parte, 1.414.661 colombianos que viven fuera del país podrán participar desde 67 naciones distintas. Para quienes viven en el extranjero, las votaciones durarán varios días, comenzando el 25 de mayo y terminando el domingo 31 de mayo. En total, sumando a Colombia y el exterior, la Registraduría organizará 13.742 puestos de votación con 120.527 mesas listas para recibir a los electores.

A nivel regional, las zonas que concentran la mayor cantidad de votantes siguen siendo las más pobladas del país. Bogotá es la ciudad con mayor peso electoral, pues cuenta con 6.076.599 personas habilitadas para votar. Le siguen el departamento de Antioquia, con 5.448.240 ciudadanos habilitados, y el Valle del Cauca, con 3.793.190 electores. En este grupo de regiones clave también se destacan Cundinamarca, con 2.335.305 votantes, y el departamento del Atlántico, con 2.129.515 personas que pueden acercarse a las urnas.

Si no sabe o no recuerda su puesto de votación averiguarlo es muy fácil. Solo necesita ingresar a la página de internet oficial www.registraduria.gov.co y hacer clic en el botón que dice ‘Conoce tu lugar de votación’.