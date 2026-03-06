Elecciones 2026

¿Cómo marcar las tarjetas electorales para votar este 8 de marzo?

Los ciudadanos recibirán diferentes tarjetas para elegir Senado, Cámara de Representantes y participar en consultas presidenciales. La Registraduría explicó cómo se entregarán y cuál es la forma correcta de marcarlas para evitar que el voto sea anulado.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 12:35 p. m.
Si el ciudadano se equivoca al marcar la tarjeta, podrá devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva para ejercer su derecho al voto. Foto: Registraduría API

El próximo 8 de marzo, los colombianos encontrarán varias tarjetas electorales en las mesas de votación para participar en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas de precandidatos presidenciales. La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó cuáles son estas tarjetas y cómo deben marcarse correctamente para que el voto sea válido.

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Para la elección de Senado de la República, los jurados de votación ofrecerán dos tarjetas electorales: una para la circunscripción nacional, de color azul oscuro, y otra para la circunscripción especial de comunidades indígenas, de color rosado. El elector deberá escoger únicamente una de las dos.

En el caso de la Cámara de Representantes, los votantes recibirán tres opciones: la tarjeta de circunscripción territorial, de color café; la de comunidades indígenas, de color verde, y la de comunidades afrodescendientes, de color gris. De estas también se debe elegir solo una.

La Registraduría también recordó cómo debe marcarse el voto. Si la lista es de voto preferente, el elector puede marcar el logo del partido y el número del candidato o señalar directamente la casilla del aspirante de su preferencia. Foto: Semana

Además, en las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) se entregará una tarjeta adicional de color morado para elegir representantes de estos territorios.

Noticias Destacadas