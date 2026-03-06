¿Cómo marcar las tarjetas electorales para votar este 8 de marzo?

El próximo 8 de marzo, los colombianos encontrarán varias tarjetas electorales en las mesas de votación para participar en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas de precandidatos presidenciales. La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó cuáles son estas tarjetas y cómo deben marcarse correctamente para que el voto sea válido.

Para la elección de Senado de la República, los jurados de votación ofrecerán dos tarjetas electorales: una para la circunscripción nacional, de color azul oscuro, y otra para la circunscripción especial de comunidades indígenas, de color rosado. El elector deberá escoger únicamente una de las dos.

En el caso de la Cámara de Representantes, los votantes recibirán tres opciones: la tarjeta de circunscripción territorial, de color café; la de comunidades indígenas, de color verde, y la de comunidades afrodescendientes, de color gris. De estas también se debe elegir solo una.

Además, en las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) se entregará una tarjeta adicional de color morado para elegir representantes de estos territorios.

A esto se suma la tarjeta para las consultas de precandidatos a la Presidencia de la República, que incluirá tres consultas en una sola papeleta: la Consulta de las Soluciones, con dos precandidatos; La Gran Consulta por Colombia, con nueve aspirantes, y el Frente por la Vida, con cinco. Los jurados deberán informar a los ciudadanos sobre esta tarjeta para que decidan si participan o no en el proceso.

La Registraduría también recordó cómo debe marcarse el voto. Si la lista es de voto preferente, el elector puede marcar el logo del partido y el número del candidato o señalar directamente la casilla del aspirante de su preferencia. Si se trata de listas sin voto preferente, basta con marcar el logo o la casilla de la agrupación política.

Quienes deseen votar en blanco deberán marcar la casilla correspondiente. En el caso de las consultas presidenciales, se debe elegir solo un precandidato dentro de la consulta seleccionada; marcar más de uno anulará el voto.

Si el ciudadano se equivoca al marcar la tarjeta, podrá devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva para ejercer su derecho al voto. Además, la Registraduría informó que en las mesas habrá tarjetas en sistema braille, intérpretes de lenguas nativas y ajustes en los cubículos para facilitar la participación de personas con discapacidad.