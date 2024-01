Vidente hizo predicción sobre cambio en vida amorosa de Shakira; dio alerta crucial y reveló fecha en la que conocería a un hombre

No obstante, el 2023 fue el escenario para que millones de personas conocieran facetas diferentes de Shakira y Piqué, teniendo en cuenta las transformaciones que hicieron en sus rutinas y día a día. La colombiana decidió arremeter contra su ex a través de canciones, mientras que el empresario intentó responder con decisiones y actitudes dentro de la Kings League.

Shakira conocerá al hombre que le conquistará el corazón

De acuerdo con lo que compartió el Niño Prodigio en conversación con La mesa caliente , Shakira, en 2024, tendrá la oportunidad de toparse en el camino con el amor, el cual será lo que ella merece y espera para su parte emocional. La cantante vivirá distintas situaciones, por lo que el vidente quiso hacerle un aviso crucial para que no se equivocara.

“ Huele a nuevo. Para Shakira dice que es un año de la bondad, de la indulgencia, del equilibrio, de mucho trabajo. Ese es el hombre que viene para ella, pero escúchame, Shakira, vas a conocer bien, no te vas a meter con el primero que aparezca. Vas a tener muchas oportunidades ”, comentó el experto en esta charla con las presentadoras.

| Foto: Getty Images for MTV

Al parecer, la colombiana se daría una nueva oportunidad en el amor. | Foto: Getty Images for MTV

De igual manera, el hombre quiso lanzarse a dar una fecha en la que ocurrirá esto, especificando que sería a mitad de año, posiblemente antes de junio. “ Aquí me habla de que en abril o mayo, por ahí, es que llega este hombre. En primavera, año bisiesto, ella sabe de eso. Me habla del amor, la veo alegre”, indicó en sus declaraciones.

En cuanto a negocios y situaciones, el vidente aseguró que debía tener cuidado y no confiar demasiado, ya que podrían afectarla en sus temas económicos. Allí se mencionó tema de su futura hija, de quien aseguran es una realidad en la vida de la estrella musical.

“ Ella dijo que quería la niña y la va a buscar. No sé si por la edad, pero la va a buscar ”, afirmó, a lo que agregó: “Tiene que seguir con la desconfianza, no puede estar confiándole a las personas que se acerquen mucho a ella en la parte del negocio”.