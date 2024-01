Lina Tejeiro respondió a las críticas en redes sociales por la forma de su ombligo

Los comentarios de los usuarios se dieron después de que la modelo y actriz realizara una publicación en su cuenta de Instagram en donde se le ve en un vestido de baño negro y blanco, y de fondo una pequeña piscina. Sin embargo, pese a que los usuarios realizaron comentarios despectivos del ombligo, esto no generó la molestia de Lina. Todo lo contrario, ella respondió con seguridad: “Lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende” y “Que te dé risa [mi ombligo] es un avance. Hay caras y cuerpos que no producen nada”, dijo Tejeiro.