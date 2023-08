¿Cómo cambió la tecnología la liposucción? Esta es la experiencia del doctor Carlos Zuleta

C.Z.: No, porque considero que el ultrasonido es mucho más selectivo para el tejido graso, con menor índice de complicaciones y de quemaduras.

C.Z.: La literatura es clara en este sentido y dice que con un Índice de masa corporal (IMC) mayor a 32 no se debe someter a este tipo de procedimientos, porque se incrementa el número de complicaciones. Una persona a la que un médico se comprometa con extraerle más de 10 litros de grasa, debe saber que no requiere una lipoescultura, sino un procedimiento para bajar de peso. Además, la grasa pesa menos que el músculo y por lo tanto no lo va a ver reflejado en el peso como se espera.