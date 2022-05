¿Cómo obtener una belleza natural de la mano de la cirugía plástica?

El doctor Carlos Zuleta es un hombre de conversación apasionada. Al escucharlo hablar, es fácil concluir por qué es un cirujano plástico prestigioso y admirado. Sus respuestas son contundentes, afables y llenas de energía, creando seguridad y complicidad en quien escucha, sobre todo en los temas que más lo emocionan y conoce muy bien: el deporte, la familia, la salud y la belleza física.

La voz del doctor Zuleta transmite la sensación de escuchar a un amigo diciéndote verdades, dispuesto siempre a dar el mejor consejo. ¿Existe una cualidad más deseable en un cirujano plástico que esta, además de la destreza física y el conocimiento médico y profesional? Con seguridad que no, porque frente al asunto de la apariencia física y las presiones sociales relacionadas con ella, es fácil perder la perspectiva, y nada más confiable que un cirujano dispuesto a asesorarte con sinceridad.

Con esa misma sinceridad, el doctor Zuleta dice que no existe un único tipo de belleza, porque “la belleza depende de los ojos de quien la ve”. Una idea que le transmite a sus pacientes cuando lo consultan, porque el cuerpo se manifiesta de maneras diferentes y sus formas obedecen a múltiples factores genéticos, alimentarios y deportivos, entre otros. Lo sabe muy bien él, un atleta exigente desde su adolescencia, un estilo de vida que se combina perfectamente con su profesión y le permite conocer la anatomía humana de manera excelente, para perfeccionar cada día la técnica que lo ha hecho famoso, un tipo de cirugía con resultados naturales.

El doctor Zuleta le gusta definirse como un atleta, y su pasión por el deporte lo ha llevado a participar en competencias exigentes como el Ironman. - Foto: CORTESÍA DE Carlos Zuleta Bechara

“Lo que más admiro de su trabajo es la naturalidad, eres el mejor, todo un artista”, se lee en un comentario de su Instagram. No es el único mensaje en este sentido, existen muchísimos destacando las cualidades de su trabajo y los resultados asombrosos de su técnica. “Qué manos las suyas”, le escribe alguien más en esa misma red social. Muchas personas lo ven así: como un hombre que hace magia con sus manos para transformar algunas condiciones corporales, grasa acumulada o senos caídos, en partes de cuerpos que parecen de atletas.

Los resultados que logra el doctor Zuleta en el quirófano hacen pensar en horas y horas de esfuerzo, de mucha disciplina con el deporte, como la suya. Una disciplina que incluye comenzar el día a las tres de la mañana, alimentarse con equilibrio -sin privarse de nada- y mucha actividad física, como ciclismo, atletismo o natación. Para luego realizar una larga y exigente jornada transformando el cuerpo de las personas que confían en la magia de su talento o asesorándolas en consulta.

Incluso su propia familia se beneficia de los resultados de sus manos. De sus cinco hijos, las dos mayores, Daniela, de 25 años, y Pamela, de 23, las ha operado él, y a hermanas, primas y tías. De su talento, que se alimenta del gusto por el dibujo y el arte, son prueba los cuerpos de las mujeres más cercanas de su vida y de todas las que han pasado por su consultorio en 10 años de experiencia.

Pero él siempre es claro con quienes solicitan sus servicios médicos: sus manos hacen maravillas, pero la permanencia de este resultado depende de un conjunto de hábitos como el deporte y la nutrición. “No hay cirugía perfecta a menos que el paciente ponga de su parte”, dice. Y también es claro en que no le gusta vender cirugías, porque no estudió cirugía plástica para hacer dinero. A menudo, esto tiene que recordárselo a algunas de sus pacientes, a aquellos que llegan a su consultorio dispuestos hacerse procedimientos que él considera innecesarios, al punto de que en varias ocasiones le han dicho que no parece cirujano plástico porque no desea operarlas.

"El resultado de cualquier cirugía estética depende de un conjunto de hábitos, como el deporte y la nutrición", asegura Carlos Zuleta. - Foto: CORTESÍA DE Carlos Zuleta Bechara

Entre un 70 y 80 por ciento de los pacientes que llegan al consultorio del doctor Zuleta, ubicado en Cartagena de Indias, son de origen extranjero o colombianos residentes en otros países. Llegan para conseguir cuerpos naturales mediante la cirugía de contorno corporal (levantamiento mamario, abdominoplastia y lipoescultura), y obtienen también las bondades de la ciudad más turística del país, donde se fortalece y desarrolla cada día un turismo en salud, ya que al “estar al nivel del mar”, en palabras de Zuleta, “la recuperación y la cicatrización son mucho mejores porque se tiene más oxígeno”.

Por esto, no es extraño que muchas personas decidan disfrutar de un descanso o pequeñas vacaciones antes de su intervención quirúrgica. Es una experiencia ideal: pasar algunos días en una ciudad bella como Cartagena, con una arquitectura inolvidable y un clima cálido, para acondicionarse antes de ponerse en las manos del doctor Zuleta, con la seguridad de que se obtendrá, después de la recuperación, un cuerpo definido, atlético y natural, perfecto para una playa del Caribe.

