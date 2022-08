¿Tiene cirugías?: Claudia Bahamón aclara si tiene operada la nariz y revela particular detalle

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, debido a la extensa y sólida carrera que construyó en los medios. La celebridad ha marcado una huella con su participación en las distintas temporadas de MasterChef Celebrity y MasterChef Colombia, donde juega un papel esencial al proyectar sus sentimientos y emociones.

Recientemente, la reconocida modelo captó las miradas de sus fieles seguidores de las plataformas digitales, debido a imágenes en las que se detalla su rostro y las llamativas facciones que tiene. Las preguntas comenzaron a surgir entre los curiosos, al punto que más de uno quiso saber dónde se había operado la nariz.

Pese a que en diferentes ocasiones la celebridad ha sido clara y sincera con respecto a su imagen y aspecto físico, en esta oportunidad sí quiso aclarar las dudas que surgieron sobre esta zona de su cara y las especulaciones que hay respecto a una supuesta cirugía estética. La colombiana, sin problemas, contó un poco sobre su nariz y negó haberse hecho este procedimiento.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Bahamón, tras negar tener su nariz operada, la presentadora desnudó un dato de su imagen y plasmó un pequeño detalle que tiene en una de las fosas nasales.

“Unos me piropean las ñatas y otros me preguntan que yo dónde me operé la nariz. Yo no tengo la nariz operada, sino no me podría hacer esto (se frota la zona)”, respondió Claudia, soltando risas y explicando esta curiosidad.

“Si se dan cuenta, este hueco como que es más alargado que este. Este es más abiertico”, dijo la artista, dejando en evidencia cuál es el detalle que le causa gracia por la diferencia notoria que hay.

Claudia Bahamón - captura de pantalla Instagram @claudiabahamon - Foto: Instagram @claudiabahamon

De igual manera, la modelo agregó que ha intentado hacer ‘challenge’ con las fosas nasales, pero no las puede abrir mucho y pierde las ganas de intentar cumplirlos. Entre risas y humor, Bahamón señaló que “le causaba gracia porque de vaina sí respira” teniendo este huequito más cerrado.

Toda esta aclaración surgió específicamente por una imagen que subió la estrella de televisión a su perfil, donde relataba una experiencia que vivió con un habitante de calle. La colombiana reveló que el hombre se le acercó en vía pública y le coqueteó de una forma muy linda, pidiéndole que en alguna ocasión le concediera una salida para hablar de la vida.

“Me acaba de pasar algo muy lindo. Un señor habitante de la calle con un aspecto poco agradable, pero con una mirada muy dulce, me paró pidiéndome tiempo para decirme algo”, indicó.

“Me dijo: ‘Yo sé que no es usual lo que le voy a decir. Veo en su alma algo tan lindo que si algún día tiene tiempo, me gustaría que me aceptara salir conmigo. No soy lo que ve, soy mucho más que este desagradable aspecto y creo que le haría pasar un buen momento para hablar de la vida, la cultura, la magia. ¿Aceptas salir conmigo?’”, relató la presentadora, indicando que le dio la mano, ambos sonrieron y le agradeció las palabras que le dio.

Claudia Bahamón- Captura de pantalla de Instagram @claudiabahamon - Foto: Instagram @claudiabahamon

¿Claudia Bahamón se ha hecho cirugías?

La famosa presentadora ha contado en el pasado que se sometió a dos cirugías estéticas, las cuales han generado cambios en su vida. La primera fue para aumentar sus senos, pero luego, al convertirse en mamá, decidió retirar los implantes y llevar su busto al natural.

No obstante, Bahamón aclaró que no le gusta tener los senos grandes, por lo que desde la primera intervención decidió lucir un tamaño pequeño y acorde a su contextura.