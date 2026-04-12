El exministro Manuel Rodríguez Becerra, suegro de Paloma Valencia, habló con SEMANA. Contó detalles familiares de la relación entre la candidata y su hijo, Tomás Rodríguez, y se refirió al escenario político.

También al papel que —estima— cumpliría el expresidente Álvaro Uribe si su nuera se convierte en la próxima presidenta de Colombia.

El exministro pidió revisar la historia de Colombia para responder la pregunta formulada por este medio.

“El expresidente Juan Manuel Santos fue elegido con votos de Álvaro Uribe sin que Uribe tuviera que acudir a las estrategias de Gustavo Petro, quien participa abiertamente en política. Uno no puede olvidar que Uribe salió de la presidencia con el 65 % de favorabilidad. Y Santos se independizó de Uribe a tal punto que le hizo conejo con el plebiscito por la paz y perdió esa partida, pese a que es un jugador de póker”, dijo.

Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

Y continuó: “Lo mismo pasó con Iván Duque, quien se alejó demasiado del Centro Democrático. O pregúntele a Paloma Valencia. Ella me decía pocos meses después de posesionado Duque que no la habían invitado al Palacio de Nariño”.

Paloma Valencia —a juicio de su suegro— “siempre le consultará a Uribe, al fin y al cabo, tiene una enorme experiencia política. Ella lo llama su papá y demás. Valencia es una persona con la que se puede dialogar. En las reuniones familiares, cuando hablo con ella, escucha, debate. A una de las personas que oye es a mi hijo, Tomás Rodríguez, su esposo, con una preparación académica extraordinaria”, contó.

Es decir, según él, Valencia tendrá un papel más cercano a Uribe del que tuvieron Duque y Santos cuando fueron jefes de Estado.

SEMANA también le preguntó al académico cuál cree que será el papel que cumplirá Tomás, su hijo, en caso de convertirse en primer caballero de la Nación.

Los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

“Soy consciente de que la vida le va a cambiar profundamente porque ahí sí tendrá que dedicarle mucho tiempo a Amapola, mucho más del que le dedica ahora. La niña va a cumplir diez años y le tocará estar al lado de Paloma aconsejándola, como lo ha hecho siempre. Seguramente, eso implicaría que se retire de la universidad”, respondió.

Tomás —según expresó— le dará soporte emocional a la presidenta.

“Él es el mejor consejero que puede imaginarse Paloma. Es un consejero sin intereses particulares. Él no tiene el más mínimo interés en utilizar la Presidencia para influir en negocios o demás. Nada que ver con eso. Tampoco Paloma. Es una mujer de manos limpias”.

Manuel Rodríguez Becerra es un reconocido académico y profesor de la Universidad de los Andes. Es el suegro de Paloma Valencia y abuelo de Amapola, hija de la candidata. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Como su hijo Tomás no habla con la prensa porque ha preferido desempeñar un papel más discreto, su padre contó que tiene una hoja de vida académica “admirable”: se graduó en London School como economista, magíster en Matemáticas de Oxford, Ph. D. en Economía de Stanford y tiene dos posdoctorados. “Es un hombre que lee muchas cosas ajenas a su área. Muy buen lector. Y de muy bajo perfil”, precisó.

En ese orden de ideas, Tomás Rodríguez cumplirá un papel totalmente diferente al de la primera dama, Verónica Alcocer. “Mi hijo no tiene nada que ver con ese mundo, no ambiciona absolutamente nada”, manifestó el hoy profesor de la Universidad de los Andes.