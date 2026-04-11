Juan Daniel Oviedo reaccionó a supuesta ruptura amorosa y destapó verdad: “No conocen lo vivido”

Las plataformas digitales se llenaron en los últimos días de rumores sobre una supuesta ruptura amorosa entre Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes. Sin embargo, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia desmintió estas especulaciones en una reciente publicación en su cuenta de X.

La reacción surgió en respuesta a un video publicado por la creadora de contenido Laura Camilia Vargas, quien abordó el tema con la frase: “No besarás a nadie que no hable de justicia social”.

El exdirector del Dane salió al paso de los rumores y dejó claro que su relación sigue en pie. A través de un mensaje, Oviedo reflexionó sobre la dificultad que existe en Colombia para dialogar con quienes piensan distinto, comparando este escenario incluso con los procesos de paz que el país ha adelantado a lo largo de su historia.

Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Colombia ha sido capaz de sentarse con criminales para negociar la paz, pero no ha sido capaz de aceptar que alguien dialogue con quien piensa distinto sin llamarlo traidor”, escribió en un mensaje que rápidamente generó reacciones.

En su publicación, también hizo un llamado a la empatía y a comprender que los conflictos —tanto en lo público como en lo privado— hacen parte de la vida.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Quienes juzgan no conocen lo vivido. Si queremos que nuestras luchas trasciendan, nos va a tocar, más temprano que tarde, sentarnos con quien piensa distinto y ponernos de acuerdo”, agregó.

Sin embargo, fue en una posdata donde despejó cualquier duda sobre su vida personal: “En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie”.

Además, SEMANA ya había confirmado que ambos viajaron recientemente por carretera desde Bogotá hacia Popayán y el Eje Cafetero, junto a su perra Morita. Durante el recorrido, realizaron actividades con la comunidad, como la entrega de volantes y el diálogo con ciudadanos.

Oviedo también llamó la atención al conducir por la vía Panamericana como cualquier ciudadano. Incluso, bromeó sobre una coincidencia con Paloma Valencia: que sus parejas son “mamertos”.