Juan Daniel Oviedo y su pareja Sebastián Reyes: fin a las especulaciones

Juan Daniel Oviedo y su pareja, Sebastián Reyes, no tienen contemplado separarse, como se especula. SEMANA conoció que Oviedo, Reyes y Morita, una perra que los acompaña desde hace cinco años, viajaron la última semana en camioneta desde Bogotá hacia Popayán y el Eje Cafetero. Allí entregaron volantes, hablaron con la gente y repartieron periodicazos.

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Quienes atienden los peajes fueron los más sorprendidos de ver a Oviedo, con gafas, al frente del timón, como un ciudadano común y corriente por la vía Panamericana. Oviedo reconoció que tiene una similitud con Paloma Valencia y es que sus parejas son “mamertos”. Sebastián Reyes es un emprendedor, líder de la localidad de Santa Fe y progresista.