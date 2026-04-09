Nuevo choque entre Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo: este fue el mensaje en X que molestó al presidente

Se registró un nuevo roce entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia. El intercambio de mensajes se dio en redes sociales.

El primero en lanzar un dardo fue Juan Daniel Oviedo, en respuesta a una publicación que realizó el miércoles de esta semana desde el departamento de Córdoba, Gustavo Petro.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia aseguró: “Petro es derecho”.

Le caen a Petro por inaugurar una cancha sintética cuando antes criticaba con dureza esas obras: este es el polémico mensaje

Publicación de Juan Daniel Oviedo, realizada en su perfil de X, que no pasó desapercibida para el presidente: “Soy derecho por mis pies, pero jamás dejaría que mi corazón fuera derecho porque la codicia se lo ganaría y la codicia mata la vida”.

En el mensaje que desató el choque, el jefe de Estado manifestó: “Aquí inaugurando la cancha sintética de fútbol en el corregimiento de Berástegui, municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba”.

Cabe manifestar que, el pasado 13 de marzo, el presidente Gustavo Petro desató la polémica por un mensaje en el que varios sectores alertaron que era una presunta participación en política.

“Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”, expresó el mandatario luego de los resultados de las elecciones del 8 de marzo.

Y agregó: “Oigan, aquí vamos, es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá; aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”.

Fuerte respuesta del Centro Democrático a Abelardo de la Espriella: “Se equivoca gravemente”

“Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, concluyó.