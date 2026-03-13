Él es la pareja de Juan Daniel Oviedo, fórmula presidencial de Paloma Valencia; es activista y diseñador

Paloma Valencia, candidata presidencial, anunció a Juan Daniel Oviedo como su fórmula para la Vicepresidencia. La dupla, que surge de la Gran Consulta por Colombia, fue presentada oficialmente ante comerciantes del Centro Comercial El GranSan, en un acto que buscó enviar un mensaje de cercanía y respaldo a los pequeños empresarios del país.

Los detalles de la conversación entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

En el encuentro participaron también los demás integrantes de la Gran Consulta por Colombia, quienes estuvieron presentes durante la oficialización de la alianza entre Valencia y Oviedo, quien compartió que vivió particular momento con su mamá.

Incluso asistió el exembajador Juan Carlos Pinzón, quien recientemente indicó su retiro de la vida pública y aprovechó el espacio para acompañar a los miembros de la coalición y participar en las conversaciones que se llevaron a cabo durante el evento.

“Juan Daniel Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que han encontrado en él la oportunidad de sentirse incluidos. Oviedo es uno de esos técnicos que sabe de todo, que le gustan las cifras, estudiar y conocer los problemas. Eso es fundamental”, comentó la congresista.

Tras la presentación del político en esta posición de cara a las elecciones presidenciales 2026, algunas personas se interesaron por saber más de su ámbito personal y privado.

Uno de los focos de miradas fue su actual relación sentimental, la cual acaparó atención por los instantes en público que fueron captados.

¿Quién es la pareja de Juan Daniel Oviedo?

Se trata de Sebastián Reyes, un diseñador de modas vinculado con la industria de la moda alternativa y proyectos sociales. La historia empezó en 2011, cuando coincidieron por la Universidad del Rosario, época en la que la actual fórmula presidencial de Paloma Valencia daba clases de econometría.

El hombre que flechó al político estudió en la escuela Arturo Tejada y cursó otros programas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mientras se inclinaba por un modelo distinto de proyecciones, buscando generar oportunidades en sectores complejos.

Sebastián Reyes es la cabeza de Olimpo Lab, un laboratorio y espacio creativo en el barrio Santa Fe, donde impulsa confección y trabajo. Es fundador de Crema Show Fashion, donde trabaja en colaboración con mujeres trans y personas vulneradas, intentando dar visibilidad a esta inclusión laboral.

La pareja de Oviedo logró un impacto social con la moda, llamando la atención con sus procesos y capacitaciones, estableciendo dinámicas especiales con quienes no cuentan con oportunidades en este sector.

En cuanto al amor entre los dos, llevan un vínculo de más de 12 años, el cual surgió como una amistad y se fue transformando en una relación estable que ha perdurado con el pasar del tiempo.

Los dos viven en el centro de Bogotá, comparten intereses distintos y disfrutan de planes particulares con los que simpatizan y debaten.