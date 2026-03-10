Los detalles de la conversación entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La candidata Paloma Valencia revela en SEMANA detalles de su conversación con Juan Daniel Oviedo. ¿Será su fórmula vicepresidencial? #ElDebate
Elecciones 2026

Paloma Valencia habla de su reunión con Juan Daniel Oviedo: ¿Será su fórmula vicepresidencial? “Necesitamos poner los pies en la tierra”

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE

¿Vicepresidencia o Alcaldía de Bogotá? Juan Daniel Oviedo se sinceró: “No quiero defraudar”

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE

Juan Daniel Oviedo deja entrever en vivo qué decisión tomará: “No me voy a volver voltearepista”

Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe.

Juan Daniel Oviedo revela si es verdad, o no, que es uribista y si ha votado por el expresidente Uribe: “Me abrí sinceramente”

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo adelantó qué diría si le ofrecen ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: hizo la revelación en vivo

¿Será la fórmula de Paloma Valencia? Habla Juan Daniel Oviedo

¿Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? “El llanero solitario preocupa”

¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio en las elecciones en Colombia? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica