Acusación a Fernando Gaviria le mancha su carrera: queja grave que retumba hasta Colombia

No es para nada positivo el último concepto generado sobre Fernando Gaviria en Europa. Este velocista colombiano tocó la élite del deporte pedal, pero ahora ha ido en decadencia.

En él estaban depositadas muchas de las esperanzas en busca de victorias en fracciones donde la nación no suele ser fuerte, pero con el tiempo todo se fue desvaneciendo.

Fernando Gaviria, nuevo ciclista del Caja Rural-RGA Foto: AFP

Hoy día, Gaviria ya no está en un equipo del más alto nivel, hace un par de días se desprendió del Movistar Team, con los que estuvo en años pasados. Para 2026 firmó con Caja Rural, quien le abrió las puertas para seguir compitiendo en el Viejo Continente.

La trayectoria de Gaviria fuera de Colombia ha sido amplia. Desde 2016 ha estado ligado a equipos de renombre, que le han permitido destacarse en carreras como Giro, Tour o La Vuelta; sin embargo, su papel allí no parece convencer a todos.

Brian Holmm, uno de los exjefes que tuvo el cafetero en Europa durante su paso por Quick-Step, le ha tirado de manera reciente una acusación a ‘Fer’, la cual no era de público conocimiento.

Sin contemplación con el nacido en Antioquia, el citado lanzó un concepto crudo de Gaviria: “El ciclista más vago que jamás había conocido”.

Después de ello, le relacionó a una situación reciente en la que se vio involucrado el velocista fuera de las pistas. Para este, si le hubiera preguntado sin saber del hecho, este también habría elegido al colombiano.

“Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”, aseveró.

Después de ello dio las explicaciones de las conjeturas que saca, a la par que le cuestionó la vida algo desordenada en la que da a entender, vive Gaviria.

“¿Por qué no me sorprende tanto?, Sin duda, uno de los mayores talentos con los que he trabajado: un don divino para la bici, y también el ciclista más vago que he conocido. Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando, ¿es necesario?”, fue el último pronunciamiento de Holm.

Nuevo reto para 2026

Hace un mes, el equipo, Caja Rural, le dio la bienvenida a Fernando Gaviria: “Uno de los velocistas más laureados del panorama mundial formará parte la próxima temporada del conjunto Caja Rural-Seguros RGA”, dijo en la presentación.

“El colombiano Fernando Gaviria (La Ceja, 1994) llega a la formación española después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario”, le reconoce de la trayectoria con la que cuenta.

Gaviria también reaccionó a su fichaje por un equipo que lo mantiene en Europa: “Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí“.

“De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, extendió.