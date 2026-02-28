Nación

Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Tenga en cuenta cómo funcionará la competencia.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 9:49 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre la competencia de este domingo en Cundinamarca.
Esto es lo que debe saber sobre la competencia de este domingo en Cundinamarca. Foto: Luis Barbosa

Este domingo, 1 de marzo, Cundinamarca recibe el tercer mes del año con el evento deportivo Gran Fondo Giro d’Italia, una competencia para ciclistas amateurs, no necesariamente son profesionales, que quieran vivir la emoción de la carrera ciclística más icónica del mundo, el Giro d’Italia.

Es importante que sepa que tras el evento, en varias zonas del departamento cerrarán tramos de sus vías para la competencia. Si usted frecuentará algunas de las vías, tenga en cuenta estos cierres viales.

La competencia es inspirada en el popular Giro de Italia. Foto: Imagen publicada por la cuenta oficial en Instagram del equipo Trek Segafredo @treksegafredo

Es clave tener en cuenta que el cierre vial está establecido desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El punto de salida es el municipio de Sesquilé. La resolución 024 de 2026 emitida por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, se autorizó el cierre total de los siguientes tramos viales departamentales:

  • Embalse de Tominé (Sede Empresa de Energía)
  • Sesquilé
  • Sisga
  • Machetá
  • Ingreso a Guateque
  • Tibirita
  • Machetá
  • Sisga
  • Sesquilé
  • Embalse de Tominé (Empresa de Energía de Bogotá).
La organización del evento aseguró que los participantes que lleguen en vehículos, deberían utilizar parqueaderos de los hospedajes.

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Inicia la Vuelta a Colombia 2025; primera etapa
