Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Este domingo, 1 de marzo, Cundinamarca recibe el tercer mes del año con el evento deportivo Gran Fondo Giro d’Italia, una competencia para ciclistas amateurs, no necesariamente son profesionales, que quieran vivir la emoción de la carrera ciclística más icónica del mundo, el Giro d’Italia.

Es importante que sepa que tras el evento, en varias zonas del departamento cerrarán tramos de sus vías para la competencia. Si usted frecuentará algunas de las vías, tenga en cuenta estos cierres viales.

La competencia es inspirada en el popular Giro de Italia. Foto: Imagen publicada por la cuenta oficial en Instagram del equipo Trek Segafredo @treksegafredo

Es clave tener en cuenta que el cierre vial está establecido desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El punto de salida es el municipio de Sesquilé. La resolución 024 de 2026 emitida por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, se autorizó el cierre total de los siguientes tramos viales departamentales:

Embalse de Tominé (Sede Empresa de Energía)

Sesquilé

Sisga

Machetá

Ingreso a Guateque

Tibirita

Machetá

Sisga

Sesquilé

Embalse de Tominé (Empresa de Energía de Bogotá).

La organización del evento aseguró que los participantes que lleguen en vehículos, deberían utilizar parqueaderos de los hospedajes.

Podrán participar aficionados y profesionales del deporte. Foto: AFP

El gran fondo es de 132 kilómetros. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hará el acompañamiento del trayecto para orientar a los ciclistas aficionados y garantizar la seguridad.

Tenga en cuenta que la clasificación no se definirá por orden de llegada, sino por el tiempo acumulado en segmentos específicos que serán cronometrados y estarán distribuidos a lo largo del trazado.

También es importante que sepa que hay cuatro sectores que registrarán el tiempo.

El primero es del kilómetro 0 al 15,5 en el Alto del Sisga

El segundo es del 54,2 al 59,2

El tercero del 72,4 al 77,5 en el tramo Tibirita–Esterrato

El cuarto del 94,6 al 116,3.

Además, en el Medio Fondo se medirán dos segmentos, del 0 al 15,5 y del 46,9 al 68,6.